Kdo bude králem produktivity hokejového šampionátu? Zálusk si dělá těchto 6 borců

Individuální statistiky jsou však zcela odlišná disciplína a jen málokdy se stává, že nejproduktivnější hráč šampionátu zároveň zvedá nad hlavu mistrovský pohár – naposled k tomu došlo v roce 2014. V letošních kádrech však najdeme borce, kteří se o podobný primát rozhodně budou chtít pokusit. Kteří by to mohli být? Z každého z elitních šesti týmů jsme vybrali jednoho hráče. Najdete je v následujících kapitolách.

Třicetiletý křídelník z Helsinek je teprve na svém druhém šampionátu, kde si bude chtít spravit chuť po týmově nepovedené sezoně s Chicagem Blackhawks. Rychlonohý hráč v ní přitom bodově nestrádal, navázal na předchozí ročníky v dresu Caroliny a se 43 asistencemi patřil k nejlepším nahrávačům mužstva. To se nyní pokusí zužitkovat také v reprezentačních barvách. Finové však zatím svými výkony ve Stockholmu příliš neoslnili a proti outsiderům z Rakouska a Francie se pořádně nadřeli.

Domácí výběr si dělá zálusk na první titul od roku 2018 a na šampionát ve Stockholmu se vyzbrojil vskutku těžkými kalibry. Mezi ně patří také dvaatřicetiletý snajpr Mika Zibanejad, jedna z nejvýraznějších tváři newyorských Rangers z uplynulých let. Zkušený útočník s íránskými kořeny sice v NHL letos nenavázal na předešlé ročníky, v nichž se mnohdy pohyboval na hraně bilance průměru bodu na zápas, na mistrovství světa si ale přivezl vynikající formu, což předvedl i na Českých hokejových hrách v Brně. A že o motivaci nemá nouzi zatím ukazuje i ve Stockholmu, kde v úvodních zápasech proti Slovensku a Rakousku nastřílel dohromady tři branky.

Nico Hischier (Švýcarsko)

Loni v Praze kousal porážku ve finále od českého národního týmu, letos je šestadvacetiletá hvězda Švýcarů na šampionátu znovu s cílem dotáhnout společný sen do konce. Jednička draftu z roku 2017 má za sebou povedenou sezonu ve službách New Jersey Devils, kde dokonce nosí na hrudi kapitánské céčko. V play-off však Ďáblové stihli pouze pět zápasů, než je na dovolenou poslali Hurricanes z Caroliny. Hischier však místo pláže zamířil do Herningu, kde hraje již na svém šestém mistrovství světa. Švýcarům pomohl k výhře nad Dánskem dvěma góly a asistencí.

