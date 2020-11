Kdepak obchody, tohle byly loupeže! 14 nejhorších (a zároveň nejlepších) trejdů v historii NHL

V okamžiku uzavření dohody se tomu říkalo „obchod“, po pár letech ale bylo jasné, že šlo o „loupež“. Jedna strana nehorázně vydělala, druhá splakala nad výdělkem. Přesně to se dá říct o trejdech, které najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

14. Jean-Sébastian Giguere (trejd do Anaheimu - 9. června 2000) Konec 90. let ani začátek následující dekády nebyl pro Calgary moc laskavý. Klub si mohl o postupu do play-off nechat jen zdát a manažeři zkoušeli sestavit konkurenceschopný tým i za pomoci nejrůznějších, mnohdy nelogických trejdů. Obětí jednoho z nich se stal i brankář Jean-Sébastian Giguere. Třináctka draftu z roku 1995 odchytala během dvou sezon v dresu Flames pouze 12 utkání a v kanadském klubu zřejmě usoudili, že není perspektivní, a tak budoucího vítěze Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče z bojů o Stanley Cup vyexpedovali do Kalifornie. Z Anaheimu za talentovaného gólmana dostali právo volby ve druhém kole draftu. Plamenům zůstal do branky stárnoucí Mike Vernon a Fred Brathwaite. Tento obchod byl jedním z prvních a nejspíše úplně nejhorším tehdejšího generálního manažera Craiga Buttona. Kromě ocenění pro nejužitečnějšího hráče v play-off vybojoval Giguere v roce 2007 s Ducks také Stanley Cup a v roce 2010 odcházel do Toronta jako kultovní hráč klubu. Foto: Profimedia.cz

13. Jaromír Jágr (trejd do Washingtonu – 11. července 2001) V ročníku 2000/01 se vrátil po třech letech do kádru Pittsburghu Mario Lemieux a také díky jeho přítomnosti na ledě posbíral Jaromír Jágr 121 kanadských bodů (52+69). Jenže rtuťovitého českého forvarda to táhlo jinam. Po sezoně byl spolu s obráncem Františkem Kučerou vyměněn do Washingtonu za trojici Kris Beech, Ross Lupaschuk a Michal Sivek. Trio, které Penguins za Jágra s Kučerou získali, nastřílelo pak dohromady v NHL 13 branek, z nichž deset zaznamenal v sezoně 2001/02 Beech. Jágr pak v dalších sezonách ve Washingtonu a New Yorku Rangers posbíral 520 bodů… Foto: Profimedia.cz

12. Roberto Luongo (trejd do Vancouveru – 23. června 2006) Když Dave Nonis „zdědil“ Vancouver Canucks od Briana Burkeho, měl tým zející díru v brance.Nonis změnil osud klubu poté, co upekl velký trejd, v němž figurovalo pět hráčů a jeden výběr v draftu. Na Floridu poslal ostříleného bojovníka Todda Bertuzziho a s ním Alexe Aulda a obránce Bryana Allena, opačným směrem putoval brankář Roberto Luongo, zadák Lukáš Krajíček a výběr v šestém kole draftu. Luongo se stal rychle oporou a jednou z tváří Canucks. V kanadském klubu strávil necelých osm sezon, přičemž šestkrát jej přivedl do play-off a jednou do finále v bojích o Stanley Cup. Bertuzzi na druhé straně neodehrál ani jedniný kompletní ročník a než v roce 2015 ukončil kariéru, ještě čtyřikrát v NHL změnil dres. Foto: Profimedia.cz

11. Adam Oates (trejd do St. Louis – 15. června 1989) Až do jednačtyřiceti let byl kanadský centr Adam Oates jednou z největších hvězd NHL. Kariéru ukončil v roce 2004 v Edmontonu a dodnes je rekordmanem v počtu odehraných zápasů mezi nedraftovanými hráči. I v pokročilém věku byl pořád obdivuhodně rychlý, jeho největší devizou však byla předvídavost. Uměl skvěle číst hru a vždycky byl o krok před svými soupeři. Před pěti lety byl slavnostně uveden do Hokejové síně slávy. Na kontě má 1337 utkání v základní části soutěže, ve kterých zaznamenal 1420 bodů (341+1079). V play-off odehrál 163 zápasů s bilancí 42 branek a 114 nahrávek. Pětkrát byl nominován do Utkání hvězd, dvakrát byl nejlepším nahrávačem soutěže a v sezoně 1992/93 mel na kontě nejvíc vítězných branek. Během dlouhé kariéry strávil v St. Louis jen dvě a půl sezony, ale zanechal tam nesmazatelnou stopu. Byl to především on, kdo pomohl katapultovat fenomenální kariéru Bretta Hulla dopředu. Hull i díky Oatesovým asistencím třikrát v řadě pokořil metu 70 nastřílených branek v základní části sezony. Po jeho odchodu do Bostonu už se mu dostat přes tuto hranici nikdy nepodařilo. Oates přišel do St. Louis díky trejdu z Detroitu. Rudá křídla tehdy dostala na oplátku stárnoucího veterána Bernieho Federka a Tonyho McKegneye. Federko odehrál před odchodem do důchodu ve městě automobilů jediný ročník, McKegney zvládl v dresu Detroitu jen něco málo přes tucet zápasů. Spolus Oatesem získali Blusemani ještě matadora Paula Maceana, který odehrál v klubu před odchodem do důchodu ještě dvě podařené sezony.

10. Alexej Jašin (trejd do New Yorku Islanders – 23. června 2001) V červnu roku 2001 se lidé, zodpovědní za složení týmu v New Yorku Islanders, museli zbláznit. Dopustili totiž, aby z klubu odešel slovenský obr Zdeno Chára. Tehdy čtyřiadvacetiletý bek byl vyměněn do Ottawy spolu s Billem Muckaltem. Současně klub pustil Senátorům výběr v prvním kole draftu. Opačným směrem putoval ruský útočník Alexej Jašin, jenž byl tehdy zkušeným a uznávaným hráčem. Během sedmi sezon, které strávil v kanadském klubu, se pyšnil průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Za Ottawu odehrál 504 zápasů a nasbíral 491 bodů. Po trejdu se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, který trávil na ledě v průměru 25 minut za zápas. V Ottawě strávil čtyři sezony, odehrál 299 utkání a připsal si do statistik 146 bodů, pak zamířil do Bostonu, kde pomohl v roce 2011 vybojovat Stanley Cup. Za volbu v prvním kole draftu, kterou dostali za Jašina, si Senators navíc vybrali ještě v témže roce jako druhého v pořadí Jasona Spezzu, který byl oporou týmu až do konce sezony 2013/14. Islanders nakonec nad obchodem hořce zaplakali. Jašin odehrál v dresu Ostrovanů jen pět sezon, ale protože v klubu podepsal dlouhodobý a lukrativní kontrakt, pobíral roční mzdu ve výši 2,2 milionu dolarů i když v roce 2007 opustil NHL, a to až do roku 2014. To už byl ale dva roky ve sportovním důchodu… Foto: Profimedia.cz

9. Mark Messier (trejd do New Yorku Rangers – 4. října 1991) Pětadvacet sezon v NHL, šest vítězství Stanley Cupu a nespočet individuálních ocenění mluví za vše. Mark Messier jako jediný hráč v historii vyhrál nejcennější pohár jako kapitán dvou různých týmů. Čtyři Stanley Cupy vyhrál po boku Wayna Gretzkyho v Edmontonu, pátý získal s Oiler už po odchodu Gretzkyho do Los Angeles. Z finančních důvodů byl Messier spolu s Jeffem Beukeboomem vyměněni do New Yorku Rangers. Opačným směrem putovali Louie DeBrusk, Bernie Nichols a Steven Rice. Rice strávil v dresu Oilers tři nevýrazné sezony, nic zázračného v kanadském klubu neukázali ani zbylí dva borci. Zato Messier, který odcházel po sezoně, již poznamenalo zranění, se v Madison Square Garden vrátil rychle do skvělé formy a v premiérovém ročníku nasbíral 107 bodů a získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. V roce 1994 přivedl Rangers ke Stanley Cupu a v play-off zaznamenal 23 bodů ve 23 zápasech. V zámořské soutěži odehrál 1756 utkání. Víc jich zvládl jen legendární Gordie Howe (1767). Jeho 1887 bodů v základní části soutěže ho řadí hned za nepřekonatelného Wayna Gretzkyho a Jaromíra Jágra. Messier byl rozený vůdce týmu. Měl štěstí, že ho během dlouhé kariéry nepotkala žádná vážnější zranění. S hokejem se rozloučil ve 43 letech. Urostlý centr byl mimořádně platným hráčem až do své poslední sezony 2003/04. Foto: Profimedia.cz

8. Joe Thornton (trejd do San Jose – 30. listopadu 2005) Joe Thornton není jen legendou NHL, ale také klubu San Jose Sharks, kde působí od roku 2005, kdy byl do Kalifornie vytrejdován za tři hráče (Marco Sturm, Wayne Primeau Brad Stuart) z Bostonu. Pro Bruins to byl jeden z nejhorších obchodů v dějinách klubu, pro Sharks možná nejlepší. Od té doby se totiž Thornton stal jedním z nejvlivnějších hráčů v klubové historii. Nikdo nemá na kontě víc plusových bodů než on ani víc asistencí. Kvůli urostlé postavě a metrákové hmotnosti dostal přezdívku „Jumbo", která skvěle sedí také k jeho hernímu stylu. Když se rozjede s pukem směrem k brance soupeře, málokdo ho může zastavit. Obrovsky silný je především při hře u mantinelů. Jeho velkou předností je vyrovnanost výkonů Jako by na něm přibývající léta téměř nezanechávala stopu – stále patří k uznávaným personám v NHL. Foto: Profimedia.cz

7. Phil Esposito (trejd do Bostonu – 15. května 1967) Loupež za bílého dne. I tak by se dala nazvat dohoda mezi Chicagem a Bostonem z roku 1967. Bruins poslali do Chicaga Pita Martina, Jacka Norrise a Gillese Marotteho, opačným směrem putovali Fred Stanfield, Ken Hodge a Phil Esposito. Posledně jmenovaný se stal v novém klubu legendou. Esposito je držitelem prstenu pro vítěze Stanley Cupu z let 1970 a 1972. V dresu Bruins strávil přes osm sezon a byla to jeho nejpovedenější hokejová léta. Během působení v klubu získal také řadu individuálních ocenění – pětkrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistu NHL a dvakrát Hart Memorial Trophy. Desetkrát si zahrál v Utkání hvězd – v době působení v Bostonu v tomto prestižním klání ani jednou nechyběl. Dres s číslem 7, který oblékal, Bruins vyřadili a vyvěsili pod strop stadionu. Jeho rekord v počtu vítězných gólů během kariéry – nastřílel jich 118 - překonal až relativně nedávno Jaromír Jágr. Esposito však drží rekord v počtu střel na branku během jediné sezony (550). Třináctkrát nastřílel víc než třicet branek během základní části soutěže. Víckrát to zvládl jen Wayne Gretzky. V Bostonu odehrál Esposito 625 utkání s bilancí 459 nastřílených gólů a 553 asistencí a šestkrát se dostal po základní části nad stobodovou hranici, což se mu v jiném klubu NHL nepodařilo. V ročníku 1970/71 přepsal záznamy v knize rekordů NHL, když nastřílel 76 branek a zaznamenal 152 bodů. Foto: Profimedia.cz

6. Doug Gilmour (trejd do Toronta – 2. ledna 1992) Na začátku roku 1992 se uskutečnil obchod mezi dvěma kanadskými kluby. Calgary Flames tehdy pustili osmadvacetiletého Douga Gilmoura do Toronta. Zkušený centr už měl za sebou devět sezon v NHL, které strávil v St. Louis Blues a v Calgary, a s průměrem jednoho bodu na zápas byl uznávanou osobností soutěže. Opačným směrem zamířil Gary Leeman, jemuž se v sezoně 1989/90 podařilo nastřílet 51 gólů. V době, kdy ho Javorové listy pouštěly k Plamenům, však měl na kontě pouhých sedm branek z 34 zápasů. Ani po přestupu se neprobudil. V dresu Flames dohrál sezonu a během té následující se ho klub zbavil během trejdu s Montrealem. Jeho bilance – 59 zápasů a 11 branek. Zato Gilmour se stal jedním z největších velikánů v historii Toronta. Byl vůdčí osobností týmu na ledě i v kabině a hned v první kompletní sezoně po přestupu zaznamenal v 83 zápasech základní části 127 bodů (32+95). V dalším ročníku se opět dostal přes stovku (27 gólů a 84 nahrávek). Když v roce 1997 opouštěl kanadský klub jako kapitán, mnozí příznivci Toronta plakali. I přes nevysokou postavu hrál Gilmour agresivním a tvrdým stylem, který fanoušci milovali. V roce 2011 byl uveden do Hokejové síně slávy. Foto: Profimedia.cz

5. Brett Hull (trejd do St. Louis – 7. března 1988) V březnu roku 1988 udělali manažeři Calgary Flames jeden z nejhorších obchodů v dějinách NHL. Bretta, syna slavného Bobbyho Hulla, si vybralo Calgary v roce 1984 až jako 117. hráče v draftu. O čtyři roky později, kdy se z něho ve 23 letech stával jeden z nejskvělejších střelců v historii NHL, se ho Plameny zbrkle zbavily. Spolu se Stevem Bozekem ho poslaly do St. Louis výměnou za Ricka Wamsleyho a Roba Ramage. V Calgary tehdy potřebovali kvalitního brankáře a vyhlédli si Wamsleyho ze St. Louis. Blues zase chtěli posílit ofenzívu a přestože o Hullovi kolovaly zvěsti, že nemá potřebnou disciplínu a morálku, riskli to a vlasatého forvarda získali do týmu. Určitě toho nikdy nelitovali. Hull se v letech 1989 až1992 dostal v základní části soutěže třikrát přes metu sedmdesáti nastřílených branek. V sezoně 1990/91 dal neuvěřitelných 86 gólů v základní části a 11 v play-off. To je dodnes rekord NHL pro pravé křídlo. Pouze Wayne Gretzky dokázal v jedné sezoně nasázet víc branek. A jak si vedli hráči, kteří měli vyvážit Hullův odchod? Urostlý obránce Ramage strávil v Calgary jen jednu kompletní sezonu, která patřila k jeho nejbídnějším v kariéře, a v roce 1989 se stěhoval do Toronta, kde z něho okamžitě udělali kapitána týmu. Brankář Wamsley vydržel v kanadském klubu tři a půl roku, ale oporou týmu se nikdy nestal. V sezoně 1991/92 byl vyměněn do Toronta, kde jeho kariéra v NHL skončila. Foto: Profimedia.cz

4. Marcel Dionne (trejd do Los Angeles – 23. června 1975) Kanada neměla mnoho lepších hokejistů, než jakým byl Marcel Dionne. Subtilní centr rozdělil kariéru v NHL mezi tři kluby – Detroit, Los Angeles a New York Rangers. Během devatenácti sezon zaznamenal v základní části soutěže 1771 bodů (731+1040) a i když se nikdy neradoval ze zisku Stanley Cupu, stal se nezapomenutelnou legendou 70. a 80. let. Podle mnoha expertů je Dionne jedním z nejvíce nedoceněných (nebo - chcete-li - nejvíce podceňovaných) hráčů v historii NHL. Je to daň za to, že hrál v éře Wayna Gretzkyho. Do Los Angeles přišel v roce 1975 z Detroitu, kde odehrál první čtyři roky v NHL, spolu s Bartem Crashleym za dvojici Terry Harper, Dan Maloney. Jak se záhy ukázalo, bylo angažování Dionneho skvělým tahem. V klubu odehrál 921 zápasů v základní části, v nichž zaznamenal 1307 bodů, což z něho dělá nejproduktivnějších borce v historii Los Angeles Kings. Zároveň je s 550 góly druhým nejlepším střelcem v dějinách a se 757 asistencemi nejlepším nahrávačem. Foto: Profimedia.cz

3. Wayne Gretzky (trejd do Los Angeles – 9. srpna 1988) Jeden z nejkontroverznějších obchodů v historii NHL byl definitivně zpečetěn v srpnu roku 1988. Nefiguroval v něm nikdo menší než nejlepší a nejslavnější hokejista všech dob Wayne Gretzky, který zamířil z Edmontonu do Los Angeles. V gigantickém trejdu bylo zapojeno šest hokejistů. Olejáři se na konci osmdesátých let dostali do finančních potíží a výměna největší hvězdy měla klubu trochu ulevit, aby mohl volněji dýchat. „Great One" měl tehdy teprve 26 let a byl na absolutním vrcholu. Na oplátku za superhvězdu získal Edmonton dva hráče a tři výběry v prvním kole draftu. Jedním z příchozích byl Američan Jimmy Carson, který měl za sebou sezonu, v níž nastřádal do statistik 107 bodů (55+52). V jediném kompletním ročníku, který strávil v dresu Oilers, zaznamenal rovných sto bodů (49+51), pak se ale odporoučel do Detroitu. Druhým borcem za Gretzkyho byl Martin Gelinas. V Edmontonu vydržel čtyři roky, ale nic mimořádného v kanadském klubu nepředvedl. Za výběry v draftu si Olejáři pořídili Jasona Millera, který odehrál v klubu pouhých šest utkání. Ještě větší tragédie byla volba Nicka Stajduhara, který se mihl v NHL pouze ve dvou duelech. Jedinou trefou do černého

2. Cam Neely (trejd do Bostonu – 6. června 1986) Kanaďan Cam Neely je snad jediným hráčem v historii NHL, který dokázal nastřílet během sezony přes padesát gólů a zároveň měl v kolonce trestných minut trojciferné číslo. Byl to neuvěřitelný hokejový talent a úžasný hráč, který skóroval s takovou lehkostí, až to bralo dech. Je jen škoda, že jeho kariéru poznamenala a nakonec i předčasně ukončila v pouhých 31 letech řada zranění, jinak by jeho statistická čísla mohla být ohromující. Neely odehrál v NHL 726 zápasů, ve kterých zaznamenal 395 branek, 299 asistencí a 1241 trestných minut. Jak se později ukázalo, skoro polovinu ze všech utkání odehrál prakticky jen s jednou zdravou nohou. V dresu Bostonu Bruins strávil rovných deset sezon, během nichž naskočil do 525 utkání a získal 590 bodů (344+246). 11 legend mezi nimiž se ocitl Jaromír Jágr, když získal svou poslední individuální cenu v NHL - Bill Masterton Trophy Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století byl vedle Gretzkyho či Messiera jedním z nejlepších hokejistů v NHL. Byl to fenomenální střelec a rozený bojovník, který byl ochoten se pro vítězství absolutně obětovat. Dodnes odborníci nechápavě kroutí hlavou nad tím, že takového borce nechal v roce 1986 Vancouver, který ho tři roky předtím draftoval, odejít do Bostonu. Za vytrvalost a oddanost hokeji získal v roce 1994 Bill Masterton Trophy. Foto: Profimedia.cz