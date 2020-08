Kdepak důchod. 13 aktivních veteránů z NHL, kteří mají na kontě nejvíc zápasů

Nastoupit v základní části NHL k více než tisícovce střetnutí vyžaduje dlouhodobou konstantní výkonnost, pevné zdraví i kousek toho pověstného štěstíčka. Kompletní žebříček aktivních rekordmanů hledejte v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Zařadili jsme do něho borce, kteří zasáhli do sezony 2019/20 a dosud oficiálně neavizovali, že v příštím ročníku už hrát nebudou, byť u některých je to docela pravděpodobné.