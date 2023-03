Kde mohl být? Juventus Turín a tři další prestižní kluby, které kdysi chtěly získat Luboše Kaloudu

V Juventusu v té době působili Pavel Nedvěd se Zdeňkem Grygerou, turínský klub se však v roce 2008 zajímal ještě o Kaloudu. „Juventusu jsme sdělili naše podmínky, ale zatím žádnou konkrétní nabídku nemáme. Poté, co jsme prodali Holka, nemáme potřebu pouštět další hráče. Kaloudu bychom prodali jen za velmi výhodných podmínek,“ řekl vlastník brněnského klubu Roman Pros. Nakonec svůj klenot prodal, avšak do Moskvy.

PSV Eindhoven

V Nizozemsku umí pracovat s mladými hráči. Pokud by Kalouda nabral směr PSV Eindhoven, rozhodně by neprohloupil. Zřejmě by dostal více šancí než v moskevském CSKA, jeho kroky ale nakonec vedly na východ. PSV tehdy sledovalo i sedmnáctiletého Ladislava Krejčího, jenž později přestoupil do italské Boloni.

Foto: Pavel Rakusan / Ringier a.s. / CNC / Profimedia