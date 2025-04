Kde mohl být? Juventus Turín a 3 další prestižní kluby, které kdysi chtěly získat Luboše Kaloudu

Pokračování 2 / 4

PSV Eindhoven

V Nizozemsku umí pracovat s mladými hráči. Pokud by Kalouda nabral směr PSV Eindhoven, rozhodně by neprohloupil. Zřejmě by dostal více šancí než v moskevském CSKA, jeho kroky ale nakonec vedly na východ. PSV tehdy sledovalo i sedmnáctiletého Ladislava Krejčího, jenž později přestoupil do italské Boloni.

Foto: Pavel Rakusan / Ringier a.s. / CNC / Profimedia

Chelsea

Nejvýraznější českou stopu v Chelsea zanechal Petr Čech. Ve slavném londýnském klubu působil také Jiří Jarošík a Tomáš Kalas. Dalším do party mohl být Luboš Kalouda, o kterého se Blues zajímali. Tehdejší šéf Roman Abramovič ale nakonec přivedl jiné hráče.

Foto: Luděk Ovesný / MAFRA / Profimedia