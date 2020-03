Kde je konec bývalým cizincům Slavie? Podívejte se, jak dopadli Danny a spol.

Do Edenu v minulých přestupních obdobích přišla řada hráčů s cizím pasem, značná část z nich ale v klubu už nepůsobí. Kam odešli? A kde jsou dnes? Podívejte se, kde nyní hrají (nebo taky už nehrají) cizinci, kteří ve Slavii ještě nedávno působili.

Halil Altintop (konec kariéry) Do Slavie přišel v létě roku 2017, v úvodním zápase dal gól Teplicím, nic moc dalšího ale v Edenu nepředvedl. V zimě se s českou ligou rozloučil s pouhými osmi odehranými zápasy a zamířil do Kaiserslauternu. Bývalý turecký reprezentant ale v německém klubu vydržel jen pár měsíců, tým sestoupil z druhé německé ligy a Altintop s ním rozvázal hráčkou smlouvu. Poté ukončil kariéru a v Kaiserslauternu pokračoval jako trenér mládeže. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Danny (konec kariéry) Taky bývalý kapitán Petrohradu přišel do Slavie v roce 2017 a čekalo se, že bude největší hvězdou ligy. Jenže tou se někdejší portugalský reprezentant nestal. Několikrát sice ukázal svou výjimečnost, „sešívané“ ale nedovedl do Ligy mistrů ani k titulu. Nastoupil do 21 ligových zápasů, dal jediný gól a na jaře navíc vypadl ze sestavy. Přestože měl ve Slavii ještě na rok platnou smlouvu, ukázal charakter a odešel bez finančního vyrovnání. V červenci zamířil do Maritima a před rokem ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Simon Deli (Bruggy) Africký stoper je jedním ze symbolů nové éry Slavie. V Edenu vyrostl v klíčovou personu, naučil se i česky a dokonce se dostal do reprezentace Pobřeží slonoviny. Už déle okolo něj kroužily kluby ze zahraničí a v létě už Simon Deli vábení neodolal. Nyní je v belgických Bruggách. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Per-Egil Flo (Lausanne) Norský obránce přišel do Slavie v prosinci roku 2016 a na jaře se podílel na zisku mistrovského titulu. V dalším ročníku ale moc prostoru nedostal. Ve Slavii odehrál celkově 13 ligových zápasů a v létě se dohodl na přestupu do švýcarského Lausanne, kde stále působí. Foto: Profimedia.cz

Gino van Kessel (Trenčín) Do Slavie přišel před necelými čtyřmi lety za více než 30 milionů korun, v Edenu ale dlouho nevydržel. Nezačal sice zle, prosadil se i gólově, bývalý kanonýr Trenčína ale postupem času přišel o místo v sestavě a začal chodit po hostováních. Hrál v Polsku, poté zamířil do Oxfordu, byl v Belgii a teď je zase v Trenčíně. Foto: Profimedia.cz

Muris Mešanovič (Kayserispor) Devětadvacetiletý útočník z Bosny a Hercegoviny přišel do Slavie v rozehrané sezoně 2015/16 z Jihlavy. V další sezoně dal dokonce 12 branek a pomohl sešívaným k titulu. Poté ale jeho role začala slábnout, v průběhu loňského ročníku odešel do Mladé Boleslavi a v zimě zamířil do tureckého Kayserisporu. Foto: Profimedia.cz

Ruslan Mingazov (Irtyš) Slavia ho přivedla z Jablonce, Ruslan Mingazov ale moc šancí nedostal. Slavii sice pomohl třemi góly k zisku titulu, další podzim ale strávil na hostování v Mladé Boleslavi. Hostoval taky v Příbrami a v létě odešel do Kazachstánu. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (Gent) Úvod v Edenu neměl úplně nejlepší, postupně se ale vypracoval mezi klíčové hráče sešívané družiny. Devětadvacetiletý kamerunský reprezentant přišel do Slavie v roce 2016 z Rumunska, v české lize odehrál tři sezony a od léta je hráčem belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz

Ruslan Rotaň (konec kariéry) Společně s Altintopem a Dannym Slavia přivedla ještě Ruslana Rotaně. Bývalý kapitán ukrajinské reprezentace však v Edenu vydržel jen půl roku. Zkušený záložník si na podzim připsal sedm ligových startů a následně se vrátil do Dynama Kyjev, kde už dříve působil. Před rokem a půl ukončil kariéru. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Eduard Sobol (Bruggy) Levý obránce přišel do Slavie na začátku sezony 2017/18 a zprvu se jevil ve velmi dobrém světle. Dal gól Mladé Boleslavi, získal místo v základní sestavě, jenže na jaře o něho přišel a po sezoně se vrátil do Šachtaru Doněck. Ani tam se ale neprosadil a tak se vrátil hostovat do Čech – tentokrát do Jablonce. Od léta hostuje v belgických Bruggách. Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

Miroslav Stoch (PAOK Soluň) Psal se rok 2017, když Miroslav Stoch přestoupil z Fenerbahce do Slavie. Slovenský fotbalista v Edenu ožil a byl hodně produktivní. Loni dal dokonce 12 branek a přidal 11 asistencí, jenže na jaře se začal vytrácet ze sestavy a v létě odešel do řecké Soluně, kde už dříve působil. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Jasmin Ščuk (Erzurumspor) Rok a tři měsíce. Tak dlouho Jasmin Ščuk působil v Edenu. Defenzivní záložník, který přišel z Mladé Boleslavi, se nedokázal prosadit do základní sestavy, navíc ho trápily zdravotní problémy. Poté, co se bosenský středopolař nevešel na soupisku pro Evropskou ligu, odešel do druholigového tureckého Erzurumsporu, se kterým oslavil postup mezi tureckou elitu. A v klubu je stále. Foto: Profimedia.cz