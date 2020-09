Kde je jim konec? 4 bývalí reprezentanti, kteří v zahraničí upadli v zapomnění

Bývalého hráče Baníku vytáhl do reprezentace nečekaně tehdejší kouč Karel Jarolím. Lukáš Droppa debutoval v národním týmu v kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa 2018 proti Německu a poté přidal ještě další tři starty. V té době hrával za ruský Tomsk a později sebevědomě prohlašoval, že má na daleko lepší angažmá. Místo toho ale zamířil do druholigového tureckého Bandirmasporu, poté byl ve Slovanu Bratislava i v Kazachstánu a teď je v Rumunsku.

Jiří Skalák

Patřil Spartě, tam ale nedostal prostor, a tak zamířil do Mladé Boleslavi, kde se rozehrál do parádní formy. V roce 2016 jej za 46 milionů korun koupil anglický Brighton, se kterým dokonce vybojoval postup do Premier League. V té si ale nepřipsal ani jeden start a před dvěma lety přestoupil do Millwallu. Ani tam ale Skalák, který má na kontě 17 startů v reprezentaci, skoro vůbec nehraje.

Foto: Profimedia.cz