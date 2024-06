Kde domov můj? 12 hráčů, kteří se narodili v hokejově exotické zemi a přesto si zahráli v NHL

Dostat se do NHL je snem takřka každého hokejisty, ale cesta do slavné soutěže bývá mnohdy spletitá. Historie již eviduje hráče, kteří ji odstartovali na Bahamách, Jamajce, v Soulu nebo Libanonu.



Co si budeme povídat, na světě je hodně míst, odkud je těžké se prokousat do hokejového mančaftu, natožpak do NHL. Když se tam narodíte, musíte mít nejspíš hodně velké štěstí nebo nějaký dar od sudiček, které nad vaší kolébkou vyřknou v sudbě slova „hokej" a „NHL". V historii elitní zámořské soutěže najdeme řadu borců, kteří to zvládli. Dvanáct těch nejpozoruhodnějších, kteří mají v rodném listu ryze nehokejové rodiště, najdete v následujících kapitolách.

Daniel Sprong, Amsterdam, Nizozemí Útočník Daniel Sprong je rodákem z Amsterdamu, kde také s hokejem začínal. Jako čtyř a pětiletý už hrával s dvanáctiletými. V roce 2005 se rodina přestěhovala do kanadského Quebecu, aby se talentovaný kluk mohl v tomto sportu rozvíjet. Na mezinárodní úrovni odmítl Sprong hrát za Holandsko, protože doufal, že jako majitel kanadského pasu by jednou mohl reprezentovat zemi javorového listu. Hráč, jehož si vybral v draftu v roce 2015 Pittsburgh, posléze vyzrával v juniorské soutěži QMJHL a vedl si tam nadmíru dobře. Číňan, Belgičan a další „exoti", které v minulosti draftovaly kluby z NHL Je to dynamický bruslař s kreativními schopnostmi, který má šikovné ruce a s pukem na hokejce dokáže spoustu věcí. Kromě ofenzivních kvalit je to však také poctivý pracant v defenzívě. V NHL si kromě Pittsburghu zahrál i v Anaheimu, Washingtonu, Seattlu a naposled v Detroitu. V NHL dosud odehrál 344 utkání, nastřílel 85 branek a zaznamenal 74 asistencí. V uplynulé sezoně měl na kontě 18 přesných zásahů a 25 nahrávek v 76 zápasech základní části soutěže. Sedmadvacetiletý borec se na začátku prázdnin stane volným hráčem, ale o lukrativní nabídky nebude mít jistě nouzi. Foto: Profimedia.cz

Robyn Regehr, Recife, Brazílie Narodil se v Brazílii a dětství strávil v Indonésii, kde se také narodil jeho bratr Richie, jenž si stejně jako Robyn Regehr zahrál v NHL. Zatímco Richie však v elitní zámořské soutěži odehrál jen 20 utkání, Robyn jich zvládl přes tisíc. Talentovaný obránce byl draftován v roce 1998 už v prvním kole Coloradem, ale aniž by si v dresu Avalanche zahrál, byl vytrejdiován do Calgary, kde se v ročníku 1999/2000 poprvé představil v NHL. Zařadil se mezi borce, kteří vyhledávali fyzický kontakt se soupeři. Při výšce 191 centimetrů a váze 102 kilogramů se nemusel bát zajet do žádného protivníka. Kdo včas neuhnul, mohl to šeredně odskákat. V prestižní soutěži vydržel hrát až do roku 2015, kdy ukončil kariéru v Los Angeles. Do té doby stačil ještě obléknout dres Buffala Sabres. Loučil se jako vítěz Stanley Cupu, který pomohl vybojovat v roce 2014. Foto: Profimedia.cz

Ivan Boldirev, Zrenjanin, Srbsko Srb Ivan Boldirev, rodák ze Zrenjaninu, se dostal ve dvou letech do Kanady, kam emigrovala z Jugoslávie jeho rodina, a navzdory svému nehokejovému původu se z něho v kolébce tohoto sportu stal výborný hráč. Boldirev zářil ve druhé polovině šedesátých let minulého století v juniorských soutěžích, kde ohromoval skvělou produktivitou. Není divu, že v roce 1969 šel v draftu na řadu velmi brzy. Už jako jedenáctého si ho vybral Boston, za který v sezoně 1970/71 odehrál první dva zápasy v NHL. Nejpovedenější léta však strávil v Chicagu, kam přestoupil v roce 1974. S Blackhawks strávil téměř pět kompletních sezon, během nichž si zahrál i v All-Star Game a pravidelně patřil k nejproduktivnějších hráčům týmu. V roce 1979 byl vytrejdován do Atlanty, odkud v následující sezoně zamířil do Vancouveru. Poslední roky profesionální kariéry pobýval v Detroitu. S hokejem sekl v roce 1985 jako uznávaná persona soutěže. Na kontě má přes tisíc odehraných zápasů a 866 bodů za 361 gólů a 505 nahrávek.

Rumun Ndur, Zaria, Nigérie Rumun NDur nepocházel z Rumunska, jak by se možná podle jeho jména mohlo zdát, nýbrž z Nigérie. V Africe se sice narodil, ale vyrůstal už v Kanadě. V draftu roku 1993 si ho ve třetím kole vybralo Buffalo, kde odehrál prvních 11 utkání v NHL. V sezoně 1998/99 byl vytrejdován do New Yorku Rangers a o rok později jeho kariéra v elitní lize skončila v Atlantě. Celkem zvládl tento urostlý bek odehrát 69 utkání, ve kterých zaznamenal pět bodů (2+3).

Nathan Walker, Cardiff, Wales Nathan Walker se narodil ve Walesu, ale od dvou let žil na druhé straně světa v Austrálii. V srdci hýčkal naději, že by se mohl stát prvním zástupcem tohoto kontinentu v NHL. Předtím se mu povedlo být prvním ze své země, který hrál v některé z elitních evropských lig). Už jako teenager totiž zamířil do České republiky a šest let působil v dresu Vítkovic - nejdříve v dorosteneckém a juniorském celku a posléze i v extralize. Exoti v české hokejové extralize: Japonci, Australan, černoch, ale také hráč z jiné galaxie V roce 2013 odletěl Walker do Ameriky a naskočil do soutěže USHL. V ročníku 2013/14 už ale hrál v AHL v celku Hersey Bears. O rok později byl draftován Washingtonem ve třetím kole jako 89. hráč v celkovém pořadí, ale na premiéru v NHL si musel počkat až do začátku ročníku 2017/18.. V roce 2019 byl vytrejdován do St. Louis, kde však v uplynulých pěti sezonách většinou pendloval mezi prvním týmem a farmářským celkem v soutěži AHL . Momentálně má na kontě 156 odehraných zápasů v NHL a 40 bodů (20+20). Foto: Profimedia.cz

André Deveaux, Freeport, Bahamy Rodáka z bahamského Freeportu draftoval v roce 2002 Montreal, v NHL si André Deveaux zahrál v dresu Toronta a New Yorku Rangers. Nasbíral 31 utkání, nevstřelil žádný gól a český fanoušek si na něj nejspíše vzpomene v souvislosti se zákrokem na Tomáše Fleischmanna, za který dostal řízný útočník třízápasový distanc. Bahamskou národnost ale hráč nemá, je naturalizovaným Kanaďanem. Před pár lety se však hokejovému světu opět připomněl. V baráži švédské ligy, v níž hájil barvy klubu Rögle, brutálně napadl během rozbruslení protihráče Pera Helmersona. Za zákrok vyfasoval roční distanc a místní státní zástupce rozhodl o jeho trestním stíhání. Celou sezonu 2015/16 si od hokeje odpočinul a v té další krátce hájil barvy pražské Sparty v české extralize. Kariéru ukončil v kanadské soutěži ACH v dresu Hamiltonu Steelhawks. Foto: Profimedia.cz

Craig Adams, Seria, Brunej Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Craig Adams se narodil daleko, předaleko od míst, kde poháry dobyl (získal je v dresu Caroliny a Pittsburghu). Bylo by samozřejmě pikantní a čtenářsky vděčné, kdybychom mohli napsat, že i první hokejové krůčky činil na pobřeží Bornea, ale to je pochopitelně nesmysl. Hokej se učil hrát v Kanadě, kořeny nicméně zůstávají. A věřte nebo ne, hokejistů s rodištěm v Bruneji mnoho není. Foto: Profimedia.cz

Owen Nolan, Belfast, Severní Irsko Tohle je slavné hokejové jméno. Owen Nolan je pětinásobným účastníkem All-Star Game, držitelem zlaté olympijské medaile z roku 2002 a účastníkem památné bitky v utkání Česká republika – Kanada na mistrovství světa v roce 1997 (kde také nakonec získal zlatou medaili). 13 největších legend v historii San Jose Sharks. Patří mezi ně i Tomáš Hertl Za osmnáct sezon v NHL vystřídal sedm klubů, odehrál rovných 1200 zápasů a vstřelil 422 gólů, k tomu přidal ještě přes šedesát bitev v play-off. Slušná hokejová bilance na rodáka z Belfastu, co říkáte? Foto: Profimedia.cz

Jim Paek, Soul, Jižní Korea Ano, i rodák ze Soulu může dobýt Stanley Cup. Jim Paek to dokázal hned dvakrát, v obraně Pittsburghu byl sice trochu ve stínu hráčů jako Murphy, Coffey a obou Samuelssonů, to mu ale nemuselo vadit. V play-off dokonce vstřelil i jeden gól, a to v posledním finále proti Minnesotě. Celkově si připsal 217 startů v základní části a dalších 27 v play-off. Po odchodu z nejúspěšnějšího angažmá působil v Los Angeles a Ottawě. I on je naturalizovaným Kanaďanem.

Ed Hatoum, Bejrút, Libanon Narodil se dva roky po válce v Bejrútu a mohl být i vcelku rád, že v oblasti přečkal poměrně divoké období (které vlastně nikdy neskončilo) a nakonec se přesunul do Kanady. I díky tomu si Ed Hatoum zahrál skoro padesát zápasů v NHL a vstřelil devět branek (oblékal dresy Detroitu a Vancouveru).

Cy Thomas, Dowlais, Wales Nathan Walker je sice prvním Australanem v NHL, není však prvním rodákem z Walesu, který v této soutěži hrál. Těch bylo víc, jedním z nich byl i Cy Thomas, hrající v sezoně 1947/48 za Toronto a Chicago. Nu, a obléci dresy takových týmů – to se také nepovedlo zrovna každému, kdo se narodil v ostrovním království.

Graeme Townshend, Kingston, Jamajka Jamajku si fanoušek sportu spojí se sprintem, další třeba s fotbalem (Jamajčané hráli na mistrovství světa 1998 ve Francii), jiný zase s populárním filmem Kokosy na sněhu. A my už víme, že rodák z Kingstonu Graeme Townshend okusil, jaké to je naskočit k utkání NHL. A to hned v pětačtyřiceti případech. Zahrál si za Boston, Islanders a Ottawu.