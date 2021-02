Kde dnes mohl být... Tyto 4 slavné kluby chtěly před lety získat Tomáše Kalase

Když mu bylo 16 let a jedenáct měsíců, debutoval v nejvyšší české soutěži. V dresu Olomouce ale odehrál Tomáš Kalas jediné utkání a v roce 2011 zamířil do zahraničí. Tehdejší mládežnický reprezentant, který měl za sebou účast na mistrovství Evropy hráčů do 17 let, tehdy byl v kurzu. Podívejte se, které evropské kluby okolo něho kroužily.