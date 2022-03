Kde dnes mohl být? 7 velkoklubů, které kdysi chtěly získat Tomáše Necida

Tomáš Necid podepsal už v 19 letech smlouvu s CSKA Moskva. Kdo ví, kde by teď byl, kdyby ho netrápily zdravotní problémy. Ty značně zbrzdily velmi slibný rozjezd kariéry čtyřiačtyřicetinásobného reprezentačního útočníka. V minulosti kolem něho totiž kroužily evropské velkokluby. Které, to se dozvíte v následujících kapitolách.

V italské Serii A byl o Tomáše Necida zájem už v roce 2010 - konkrétně v milánském AC. Necidovi tehdy bylo jednadvacet let a v CSKA plnil spíše roli žolíka. Přesto, když byl na hřišti, byl hodně produktivní. Proto ten zájem ze San Sira. Milánský klub se na něj vyptával i před odchodem do Ruska. Transfer se ale neuskutečnil.

Zájem Ajaxu Amsterdam se datuje do období, kdy Necid trávil podzim roku 2014 na hostování v nizozemském Zwolle. V Eredivisie se uvedl velmi dobře. Ve 14 zápasech dal osm branek, na další dvě přihrál a vypracoval se mezi opory týmu. Není divu, že o něj přední nizozemské kluby projevily zájem. Údajně ho chtěli ve Feyenoordu i v Ajaxu. Z přestupu nakonec nic nebylo.

Tomáš Necid byl v CSKA jen krátce, přesto už ho sledovaly další evropské velkokluby. Jedním z nich byl Arsenal, kde by se mohl setkat s Tomášem Rosickým. Necidovi dobře vyšel vstup do ruského angažmá a nebylo žádným překvapením, že ho lákali i jinde. Na zájem Arsenalu upozornil list Daily Mirror.

Bayern Mnichov

Nejen Arsenal, do řady zájemců o Necidovy služby se podle Daily Mirror v první polovině roku 2009 přihlásil i Bayern Mnichov. Bylo by zajímavé sledovat, jak by se později prosadil v konkurenci Maria Gómeze, Maria Mandžukiče či Roberta Lewandowsého. Zůstalo ale jen u spekulací…