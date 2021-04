Kde dnes mohl být aneb 3 velkokluby, které se kdysi zajímaly o Vladimíra Daridu

Sokolov, Plzeň, Freiburg a Hertha. To jsou kluby, ve kterých dosud působil Vladimír Darida. Od roku 2015 hraje v Berlíně, v minulosti se ale několikrát spekulovalo o jeho odchodu a ve hře byly opravdu lákavé destinace. Tři velkokluby, které se o něho zajímaly, najdete v následujících kapitolách.

Bayern Mnichov

Vladimír Darida v roce 2013 přestoupil z Plzně do Freiburgu, ve kterém strávil dvě úspěšné sezony. Poté zamířil do Herthy a také v tomto působišti odváděl velmi dobrou práci. To nezůstalo bez povšimnutí a českého reprezentanta začal sledovat bundesligový gigant – Bayern Mnichov. „Slyšel jsem o zájmu Bayernu,“ přiznal v roce 2016 kouč Herthy Pal Dárdai. K přestupu však nedošlo.

Foto: Profimedia.cz