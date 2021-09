Kde dnes jsou? 4 Češi, kteří prošli v roce 2007 stejným draftem NHL jako Jakub Voráček

Českou dvojkou draftu v roce 2007 byl Michal Řepík. Do zámoří odešel už v roce 2005 a ve výběru talentů ho ze 40. pozice získala Florida. V NHL si odbyl premiéru v ročníku 2008/09, během čtyř let však za Panthers odehrál jen 72 zápasů a vrátil se do Prahy. Nejprve oblékl dres pražského Lva, pak působil ve Finsku, ve Švýcarsku a v roce 2016 získal titul s Libercem.

Vladimír Růžička (Dornbirner)

Třetí kolo draftu NHL v roce 2007 se obešlo bez Čechů, ve čtvrtém šel na řadu Vladimír Růžička. Na syna kapitána olympijského týmu z Nagana ukázal ze 103. pozice Phoenix, tehdejší mládežnický reprezentant ale do zámoří neodešel a zůstal ve Slavii, s níž vybojoval v roce 2008 extraligový titul. Od roku 2014 hrál až do do konce sezony 201/19 v Chomutově, po sestupu Pirátů do nižší soutěže se upsal Spartě. V pražském klubu sice podepsal kontrakt do roku 2023, ale minulý ročník strávil v Hradci Králové a v tom příštím si bude na chleba vydělávat v rakouském Dornbirneru.

Foto: Profimedia.cz