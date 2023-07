Každý tým má svého (super)veterána. Toto jsou nejstarší hráči všech ligových klubů

Nahlédli jsme do aktuálních soupisek všech ligových týmů a našli v nich nejstaršího hráče. Zatímco někde je „veteránem“ čerstvý třicátník, v řadě celků se najdou borci, kteří mají výrazně přes třicet let. Na ligových trávnících dokonce můžeme vidět i čtyřicátníky. Kompletní přehled nejstarších fotbalistů v jednotlivých klubech najdete v následujících kapitolách.

Sparta Praha: David Pavelka (32 let) Spekulovalo se, že by mohl před sezonou 2023/24 odejít ze Sparty jako volný hráč, ale David Pavelka na Letné prodloužil smlouvu ještě o jeden rok. V pouhých 32 letech je v tuto chvíli nejstarším hráčem Sparty, jejímž je odchovancem. Jsou to mladí „veteráni“. 4 nejstarší fotbalisté na aktuální soupisce Sparty Kromě rudého dresu hájil v české lize také barvy Slovácka a Liberce, odkud v lednu roku 2016 přestoupil do turecké Kasimpasy. Vydržel tam čtyři roky a pak zamířil na Letnou. V uplynulém ročníku odehrál 18 ligových střetnutí, v nichž dal jeden gól a přidal k němu jednu asistenci. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na 700 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Slavia Praha: Stanislav Tecl (32 let) Na začátku září oslaví Stanislav Tecl třiatřicáté narozeniny jako nejstarší a nejzkušenější hráč pražské Slavie. Do Edenu přišel v roce 2017 coby šestadvacetiletý a byl to už jeho třetí výrazný přesun mezi ligovými celky. Jeho fotbalový životopis je pěkně bohatý. Upozornil na sebe ještě před dvacátými narozeninami v dresu tehdy druholigové Jihlavy a po postupu Vysočiny do nejvyšší soutěže si vysloužil přestup do Plzně. Na západě Čech působil dvě a půl sezony a pomohl mužstvu ke dvěma mistrovským titulům. 3 velké ligové přestupy Stanislava Tecla. Kdo za něj zaplatil nejvíc? Následně přestoupil do Jablonce a v lednu 2017 za 15 milionů korun zamířil do Edenu, kde byl krátce na hostování z Jihlavy už v devatenácti letech. Ve Slavii to neměl (a nemá) lehké a musel se od začátku potýkat s velkou konkurencí na postu útočníka, načas dokonce odešel hostovat do Jablonce, přesto však sešívaným pomohl už ke čtyřem mistrovským titulům. Foto: Profimedia.cz

FC Zlín: Matej Rakovan (33 let) Gólman Matej Rakovan působí ve Zlíně už od ledna roku 2019, kdy přišel do Baťova města ze skotského Dundee United. Nejdříve kryl záda Stanislavu Dostálovi, v minulých dvou ročnících se však stal jedničkou mezi tyčemi právě on. Teprve třiatřicetiletý Slovák je v mladém valašském týmu nejzkušenějším hráčem. V nejvyšší tuzemské lize dosud odchytal v barvách Slavie, Jihlavy a Zlína 127 střetnutí a v nich udržel sedmadvacetkrát čisté konto. Pětatřicetkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Foto: Profimedia.cz

Slovan Liberec: Michael Rabušic (33 let) V seniorském národním týmu dostal Michael Rabušic několik šancí od trenéra Michala Bílka, příliš se ale neprosadil. Někdejší hráč italské Verony putoval v minulých letech z hostování na hostování, až v roce 2016 zakotvil v Jihlavě. Ani na Vysočině ale nevydržel moc dlouho a v únoru 2018 přestoupil do maďarského Haladásu. Odtud vedla jeho cesta do Českých Budějovic a od srpna 2020 je hráčem Liberce, kde je nejstarším hráčem kádru. Kontrakt mu vyprší po aktuálním ročníku. Foto: Profimedia.cz

Viktoria Plzeň: Radim Řezník (34 let) Radim Řezník má za sebou už dvanáct sezon v Plzni, kam přišel v roce 2011 z Baníku Ostrava. Dlouhá léta patřil k nejlepším hráčům Viktorky i k elitním obráncům celé soutěže, v ročníku 2020/21 však ztratil místo v základní sestavě a byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi. Proměna. 7 hráčů z nynějšího kádru Viktorky, kteří pamatují předposlední plzeňský titul z ročníku 2017/18 Do sezony 2021/22 ale opět nastoupil jako člen zahajovací jedenáctky a čtyřmi brankami a třemi asistencemi pomohl k zisku titulu, který byl už jeho pátým. Na západě Čech měl podepsaný kontrakt do konce ročníku 2022/23, odehrál v něm ale kvůli zranění jen pět utkání. Všeobecně se předpokládalo, že jeho plzeňské angažmá se v létě uzavře, on však ještě o jeden rok prodloužil s Viktorkou smlouvu a je nejstarším hráčem v kádru. Foto: Profimedia.cz

Dynamo České Budějovice: Zdeněk Ondrášek (34 let) Zdeněk Ondrášek byl do konce minulé sezony hráčem Wisly Krakov. Bylo to jeho druhé angažmá v polském klubu. Poprvé tam zamířil v lednu roku 2016 z norského klubu Tromsö jako volný hráč a vydržel tam tři roky, než se vydal na zámořskou štaci do Dallasu. Oblíbená destinace tuzemských fotbalistů. 6 Čechů, kteří oblékali dres Wisly Krakov V Krakově se tehdy rozstřílel a patřil k nejlepším kanonýrům ligy. Po návratu z USA se upsal Plzni, ale na někdejší výkony nedokázal navázat. Po pouhém roce odešel do Rumunska a odtud se za tři měsíce stěhoval opět do norského Tromsö. Ani tam ale dlouho nepobyl a loni v lednu se upsal do konce ročníku 2022/23 znovu Wisle, se kterou sestoupil do druhé ligy. Před startem aktuální sezony se dohodl na dvouleté smlouvě s českobudějovickým Dynamem. Foto: Profimedia.cz

Sigma Olomouc: Vít Beneš (34 let) Je to skoro neuvěřitelné, ale 34 letech načal před pár dny obránce Vít Beneš už 17 sezonu v české nejvyšší soutěži. A kdyby si na rok „neodskočil do maďarské ligy, mohlo jich být o jednu víc. Specialisté na sestupy. Připomeňte si, kolikrát spadli z ligy Klokani, Votroci či Dukla Poprvé se v ní objevil jako nadějný teenager v ročníku 2006/07 v barvách Kladna, odkud v roce 2010 zamířil do Jablonce, kde strávil sedm povedených let. Po návratu z Maďarske se upsal olomoucké Sigmě, které je věrný dosud. Na kontě má 312 ligových utkání, 23 vstřelených branek a sedm asistencí. Foto: Profimedia.cz

FC Hradec Králové: Jakub Rada (36 let) Coby nejzkušenější hráč nosí v Hradci Králové Jakub Rada na ruce kapitánskou pásku. V 36 letech toho už má hodně za sebou. Do první ligy nakoukl v sezoně 2007/08 v dresu Kladna, kde byl na hostování ze Sparty. Za mateřský klub si však v nejvyšší soutěži nepřipsal na konto ani jeden start. Z Letné odešel v roce 2012 do Bohemky a odtud vedly po dvou letech jeho kroky do Mladé Boleslavi. Do Vršovic se pak vrátil v ročníku 2019/20, ale během něj nabral směr do Hradce Králové, kde byl na hostování. Po sezoně tam jako volný hráč zůstal. Smlouvu má podepsanou do léta příštího roku. Foto: Profimedia.cz

MFK Karviná: Jan Žídek (38 let) Obránce Jan Žídek nikdy nehrál nejvyšší soutěž v jiném než opavském dresu. Během tří sezon nastřádal do statistik 76 startů, sedm vstřelených branek a čtyři asistence. Klubu zůstával věrný v lepších i horších časech, loni v létě však kývl na nabídku Karviné a podepsal ročník kontrakt, který letos v létě prodloužil o další sezonu. Na prvoligový start v dresu slezského klubu to však zatím nevypadá, protože je na marodce se zraněným kolenem. Foto: Profimedia.cz

FK Pardubice: Pavel Černý (38 let) Dva roky se živil fotbalem v Kazachstánu, jinak ale strávil kariéru na českých pažitech. Osmatřicetiletý útočník Pavel Černý se poprvé objevil v nejvyšší tuzemské lize hned zkraje nového tisíciletí v dresu Hradce Králové. Jenže Votroci pak sestoupil a on kopal ve druhé lize. Ve východočeské metropoli však vydržel a v roce 2010 pomohl vybojovat postup zpět mezi elitu. Po kazachstánské anabázi se v roce 2014 vrátil do Hradce, odkud pak po třech letech odešel jako volný hráč k regionálnímu rivalovi do Pardubic. Perníkářům pomohl v roce 2020 do první ligy a součástí týmu je dodnes. Stávající smlouva mu vyprší příští rok v létě. Foto: Profimedia.cz

Baník Ostrava: Jiří Fleišman (38 let) V 38 letech patří obránce Jiří Fleišman k nejzkušenějším hráčům ve Fortuna lize. V nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2010/11 v dresu Liberce, kde strávil necelých šest sezon, načež byl tři roky hráčem Mladé Boleslavi. V průběhu ročníku 2017/18 zamířil do Baníku, kde má podepsanou smlouvu ještě do konce aktuální sezony. Cenní veteráni. 10 nejdražších fotbalistů z české ligy podle portálu TransferMarkt, kterým je 35 let a víc V lize dosud odehrál 359 střetnutí, dal 18 gólů a zaznamenal 37 asistencí. V historických statistikách soutěže figuruje na druhém místě v počtu přihrávek. Co se však týče obranných soubojů, nikdo jich v dějinách samostatné české soutěže nepodstoupil a nevyhrál víc než on. V počtu odehraných minut je v historické tabulce na desáté příčce. Foto: Profimedia.cz

1. FC Slovácko: Milan Petržela (40 let) Mnohokrát se v minulosti zdálo, že je v Plzni na odpis, Milan Petržela ale všechny krize ustál a v sestavě týmu byl skoro dvanáct let. S Viktorkou získal čtyři mistrovské tituly. O ten pátý ho „připravilo“ angažmá v Augsburgu, kam odešel po Euru v Polsku a na Ukrajině. Prokletá Bundesliga! 6 českých fotbalistů, kteří v Německu zcela pohořeli Momentálně čtyřicetiletý záložník Slovácka má na kontě 483 ligových zápasů, ve kterých nastřílel 58 branek a k nim si připsal do statistik 64 nahrávek. Také se mu však poměrně často žlutilo před očima. Dvaasedmdesát karet ho řadí na 13. místo v historii české nejvyšší soutěže. V Uherském Hradišti má podepsanou smlouvu do konce sezony 2023/24. Foto: Profimedia.cz

FK Teplice: Tomáš Grigar (40 let) Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval brankář Tomáš Grigar v sezoně 2004/05 ve Spartě, na Letné se ale nedokázal prosadit, a tak od ročníku 2008/09 chytá v Teplicích. I ve 40 letech si drží solidní formu. Na kontě má 356 ligových utkání, ve kterých si zapsal do statistik 112 vychytaných nul - jedenáct v dresu Sparty a 101 v barvách Teplic. Po minulé sezoně mu skončila na severu Čech smlouva a spekulovalo se o tom, že se vydá do sportovního důchodu, jenže nakonec v Teplicích prodloužil kontrakt o další rok. Foto: Profimedia.cz

FK Mladá Boleslav: Marek Matějovský (41 let) Někdejší reprezentant a momentálně hráč Mladé Boleslavi Marek Matějovský oblékal v lize také dresy Jablonce, kde jeho kariéra odstartovala, a Sparty. Na Letné dokonce dělal kapitána a v roce 2014 pomohl vybojovat mistrovský titul. Jednačtyřicetiletý veterán má nyní na kontě 401 ligových utkání, ve kterých rozhodně nehrával v bílých rukavičkách, ale pěkně zostra a někdy i neférově. Důkazem je jeho 101 žlutých karet, k nimž vyfasoval třikrát i červenou. Nastřílel 19 branek a na 64 jich nahrál spoluhráčům. Foto: Profimedia.cz

FK Jablonec: Tomáš Hübschman (41 let) Česká liga přivítala v roce 2014 jednoho slavného navrátilce. Po deseti letech strávených v ukrajinském Šachtaru Doněck se domů vrátil Tomáš Hübschman. Ne však do Sparty, kde působil během Eura 2002, ale do Jablonce, kde ho nyní čeká už desátá sezona. Na severu Čech má podepsanou smlouvu do konce ročníku. I jako čtyřicátník je však (pokud není zraněný) stále důležitým článkem mužstva. Všechno ale nasvědčuje tomu, že po sezoně pověsí kopačky na skobu. Foto: Profimedia.cz