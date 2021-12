Karvinou (asi) čeká pád. 5 kvalitních cizinců, které si mohou „rozebrat” ostatní kluby

Vlasij Sinjavskij (Estonsko)

Do Karviné v minulé sezoně dorazil i Vlasij Sinjavskij - pětadvacetiletý záložník, který patří do kádru estonské reprezentace. Ve slezském klubu si udělal dobrou pozici a v letošních 14 startech vstřelil dvě branky. Taky on by se mohl dostat na radar konkurenčních ligových klubů.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia