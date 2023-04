Karviná vládne druhé lize. 5 hráčů, kteří mohou vrátit slezský tým zpátky mezi elitu

Na začátku loňské sezony si odbyl ligovou premiéru. Tehdy ještě v barvách Hradce Králové, shodou okolností v duelu proti Karviné, do které po sezoně zamířil. Ve slezském celku si třiadvacetiletý záložník vybudoval dobrou pozici a ve druhé lize odehrál už přes 2100 minut, což je nejvíc z celého týmu. Do statistik si připsal jednu asistenci.

Lukáš Budínský

Jednatřicetiletý Lukáš Budínský byl jedním z lídrů karvinského prvoligového celku. Patřil k oporám, v roce 2019 však slezský klub opustil a zamířil do Mladé Boleslavi, odkud po dvou dobrých ročnících odešel do Baníku. V Ostravě se mu ale příliš nevedlo, a tak se na startu letošní sezony vrátil zpátky do Karviné. V té Budínský znovu dostal chuť do fotbalu, ke čtyřem gólům přidal i stejný počet nahrávek.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia