Karabcovi vrstevníci. 5 sedmnáctiletých mladíků, kteří letos okusili Fortuna ligu

Sedmnáctiletý Adam Karabec ze Sparty patří k největším talentům Fortuna ligy. V té debutoval v minulém ročníku, který nakonec zakončil s bilancí deseti zápasů, jednoho gólu a jedné asistence. Letos byl v akci zatím dvakrát, jeho šance však určitě ještě přijde. Zároveň ale není jediným sedmnáctiletým fotbalistou, který zasáhl do letošního ligového ročníku. Jména čtyř dalších najdete v následujících kapitolách.

Kryštof Daněk (Sigma Olomouc)

Stejně jako Karabec, tak i Kryštof Daněk poprvé nakoukl do ligy už loni. Sedmnáctiletý záložník Sigmy si v uplynulém ročníku připsal premiérové tři starty a v duelu s Karvinou se do statistik zapsal i jednou asistencí. Letos zatím naskočil do dvou duelů a na hřišti pobyl celkem 13 minut.

Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia