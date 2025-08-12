Kapitán Sparty, či manažer Slavie. Kteří čeští fotbalisté si zahráli v zámořské MLS?

Zámořská Major League Soccer je na vzestupu. Její kvalita a prestiž neustále roste a v uplynulých letech se do Severní Ameriky přesunula celá řada známých fotbalistů, kteří si v atraktivních destinacích prodloužili úspěšné kariéry. A nechybí mezi nimi ani Češi.
David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, nebo Zlatan Ibrahimović. Všechny tyto osobnosti světového fotbalu mohly v minulosti američtí fanoušci na tamních stadionech vídat, v současnosti pak obdivují třeba umění Lionela Messiho, či jeho někdejších spoluhráčů z Barcelony Luise Suáreze a Sergia Busquetse. České fotbalové příznivce MLS zaujala zejména díky angažmá Bořka Dočkala, či Zdeňka Ondráška. Tuzemských fotbalistů, kteří v ní nastoupili, však bylo více. Jejich kompletní přehled najdete v následujících kapitolách.
Luboš Kubík (Chicago Fire, Dallas Burn)
Luboš Kubík byl prvním Čechem v MLS a zároveň jedním z nejúspěšnějších evropských hráčů, kteří v zámořské lize kdy působili. V roce 1998 se připojil ke klubu Chicago Fire, který v té době vstupoval do své první sezony. Hned v premiérovém ročníku se stal opěrným bodem obrany a pomohl klubu ke zisku MLS Cupu i US Open Cupu.
Za své výkony byl oceněn cenou pro nejlepšího obránce soutěže a dvakrát se dostal do nejlepší jedenáctky sezony. V lize odehrál přes 70 utkání. V roce 2001 krátce působil i v Dallas Burn, kde svou americkou kapitolu zakončil. Kubík zůstává dodnes nejúspěšnějším Čechem v MLS – nejen podle statistik, ale i díky odkazu, který v zámoří zanechal. Po skončení hráčské kariéry dokonce působil i jako asistent trenéra u americké reprezentace, po návratu do rodné země byl manažerem pro rozvoj A-týmu v pražské Slavii.
Bořek Dočkal (Philadelphia Union)
Když v roce 2018 přestupoval Bořek Dočkal z čínského Henanu do Philadelphia Union, očekávání byla velká. Výsledek? Jedna z nejlepších sezon českého záložníka v kariéře. V zámoří odehrál 36 utkání, vstřelil 5 branek a přidal 12 asistencí, což z něj učinilo nejlepšího nahrávače celé MLS.
Dočkal se zkrátka stal okamžitým tahounem Philadelphie. Po jediné sezoně se však vrátil zpět do pražské Sparty, kde v minulosti zastával roli kapitána. V roce 2022 ukončil kariéru.
Zdeněk Ondrášek (FC Dallas)
Útočník přezdívaný Kobra si vydobyl místo ve FC Dallas, kam přestoupil v roce 2019 po angažmá v Polsku. Hned v první sezoně se trefil osmkrát v 17 zápasech a díky svému fyzickému hernímu stylu založenému na důrazu a bojovnosti se stal oblíbencem fanoušků.
Jeho výkony mu dokonce otevřely cestu do české reprezentace, v jejímž dresu v říjnu 2019 hned při svém debutu vstřelil vítězný gól v utkání proti Anglii. V MLS zůstal do roku 2020, následovala angažmá v Plzni, norském Tromsø, rumunském FCSB, polském Krakově a Českých Budějovicích. V aktuální sezoně bude nastupovat v barvách druholigového Žižkova.
Tomáš Ostrák (St. Louis City SC)
Jeden z mladších českých zástupců v MLS. Odchovanec Frýdku-Místku, který prošel akademií německého Kolína nad Rýnem, podepsal v roce 2022 smlouvu s nováčkem ze St. Louis City, oficiálně však klub vstoupil do ligy až o rok později.
Ostrák pravidelně nastupuje, a i když zatím jeho statistiky nejsou oslnivé, patří k pilířům nové organizace. Jeho rychlosti, obětavosti a schopnosti pokrýt prostor si v zámoří velmi cení. V klubu působí dodnes, smlouvu má do konce roku 2026.
Pavel Bucha (FC Cincinnati)
Po pěti letech ve Plzni záložník Pavel Bucha v roce 2024 zamířil do FC Cincinnati. Klub, který patří mezi nejambicióznější v MLS, si českého středopolaře vybral jako klíčovou posilu do středu pole.
V sedmadvaceti letech patří mezi nejcennější české exporty do zámoří. V Cincinnati pravidelně nastupuje v základní sestavě a odborníci oceňují jeho schopnost kombinace a přechodu do útoku.
Ondřej Lingr (Houston Dynamo FC)
Bývalý Slávista do Spojených států vyrazil letos na jaře, cílovou destinací se mu stalo texaské Dynamo Houston. Chřadnoucí kariéra někdejší opory sešívaných, či holandského Feyenoordu, v zámoří pookřála, skóroval už při svém třetím ligovém startu proti Colorado Rapids. Jeho energie, dynamika a tah na branku dávají Houstonu nové útočné možnosti, Lingrovi v Texasu věří a postupně se z něj stal jeden z klíčových hráčů Dynama.
Tomáš Wiesner (Houston Dynamo FC)
Tomáš Wiesner byl v uplynulých letech jedním z nejvytíženějších krajních hráčů Sparty, patřil také ke klíčovým mužům při zisku mistrovského titulu i v evropských pohárech. V červnu mu však skončila smlouva a vedení klubu s ním další kontrakt neprodloužilo.
Wiesner se tak stal volným hráčem a o jeho služby se začala zajímat řada týmů jak v Evropě, tak i v zámoří. Nakonec zamířil za svým krajanem a někdejším rivalem Ondřejem Lingrem do Texasu, kde bude hájit barvy Dynama Houston. Nejprve ale musí doléčit komplikované zranění kolena, které si přivodil během tréninku na jaře.
