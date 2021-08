Kanonýři s vráskami. Toto je 6 nejstarších střelců v historii Ligy mistrů

„Je mi osmatřicet, ale vůbec mi to nepřijde. Jsem hrdý, že jsem se stal nejstarším hráčem, který kdy skóroval v Lize mistrů, ale doufám, že to nebyl můj poslední gól v této soutěži,“ řekl na podzim roku 2014 pro portál UEFA.com šťastný střelec Francesco Totti. Jeho přání se mu splnilo a o pár týdnů později posunul hranici opět o kousek dál. Koho v žebříčku nejstarších střelců nechává za sebou, na to odpovídají i s patřičnými statistickými údaji následující kapitoly a fotogalerie.