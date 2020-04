Kangovi předchůdci. Toto je 5 posledních hráčů Sparty, kteří hráli s číslem devět na zádech Petr Sobol Jsou čísla, která jsou mezi fotbalisty hodně oblíbená. Jedním z nich je devítka. Víte, kdo ji nosil v pražské Spartě? 6 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 123456 Dny Guélora Kangy ve Spartě spějí ke konci. Gabonský záložník budí emoce a řadě fanoušků bude na Letné chybět. Taky bude zajímavé sledovat, kdo ve Spartě převezme „jeho“ dres s číslem devět. Víte ale, kteří hráči nosili devítku na zádech před Kangou? To se dozvíte v následujících kapitolách. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Alexandr Prudnikov Psal se rok 2009, když tehdejší nadaný ruský útočník Alexandr Prudnikov přišel do Sparty. Bývalý mládežnický ruský reprezentant za pražský klub ale odehrál jen osm ligových zápasů, ve kterých nedal ani jeden gól. V polovině rozehraného ročníku se proto vrátil do Spartaku Moskva, přesto je podepsán pod sparťanský titul ze sezony 2009/10. Naposledy jednatřicetiletý forvard působil v Bělorusku, od ledna je ale bez angažmá. Foto: Profimedia.cz Léonard Kweuke Po Prudnikovi devítku převzal Léonard Kweuke, jenž do Sparty přišel v roce 2010 z Dunajské Stredy. Kamerunský útočník odehrál v nejvyšší české lize 74 zápasů, ve kterých soupeřům nasázel 31 branek. Žádný titul však nezískal a v srpnu roku 2013 zamířil do tureckého Rizesporu. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia Bekim Balaj I dalším hráčem s devítkou na zádech byl ve Spartě útočník. Albánský forvard Bekim Balaj přišel do Sparty v roce 2012 z Tirany, jenže za letenský klub odehrál jen dvanáct zápasů. Do statistik si připsal tři branky a pak zmizel v Polsku. V sezoně 2014/15 přidal dalších 13 duelů a tři góly ve Slavii. V současné době je devětadvacetiletý útočník v Rakousku. Foto: Profimedia.cz Bořek Dočkal S devítkou ve Spartě hrával taky Bořek Dočkal, který se na Letné poprvé objevil už v sezoně 2013/14, v níž získal titul Po návratu z Číny současný reprezentační kapitán nosí rudý dres s číslem deset. Foto: Profimedia.cz Tal Ben Chaim Posledním hráčem, který hrál před Kangou s devítkou na zádech, byl Tal Ben Chaim. Bylo to po jeho příchodu na Letnou, v sezoně 2017/18, kdy odehrál 18 ligových zápasů. Gólově se však neprosadil a od té doby přidal jen dva starty. Od posily za 76 milionů korun se čekalo o hodně víc. Foto: Czech News Center, a.s./ Martin Sekanina / CNC / Profimedia 123456 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

