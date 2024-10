Kane, Wirtz a spol. Ideální jedenáctka aktuální bundesligové sezony podle portálu WhoScored

Část 1 / 12



Jak by vypadala ideální jedenáctka současné bundesligové sezony po odehrání přibližně třetiny utkání? Podle hodnocení hráčů v jednotlivých zápasech ji vytvořil portál WhoScored. Hrála by v rozestavení 4-4-2 a najdete ji rozpitvanou post po postu v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Péter Gulácsi (RB Lipsko) Brankář Péter Gulácsi je živoucí legendou lipského klubu. Přišel do něj v roce 2015 z rakouského Salcburku a hned v premiérové sezoně pomohl týmu z druhé nejvyšší soutěže do Bundesligy, v níž figuruje dodnes. A celou tu dobu je maďarský reprezentant jedničkou mezi tyčemi. Luxusní zboží. 5 absolutně nejdražších německých fotbalistů všech dob O tuto výsadní pozici nepřišel ani poté, co byl mezi říjnem roku 2022 a zářím 2023 mimo hru kvůli vážnému zranění křížových vazů. Po uzdravení se opět vrátil mezi tyče a nyní tam kroutí v dresu Red Bullu už desátou sezonu. V aktuální bundesligové sezoně nastoupil čtyřiatřicetiletý borec do všech šesti utkání, inkasoval jen dva góly a pětkrát udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Lukas Kübler (SC Freiburg) V roce 2015 přišel obránce Lukas Kübler do tehdy ještě druholigového Freiburgu, od dalšího ročníku už ale hrával v nejvyšší soutěži. Německý zadák, který je jasnou první volbou trenéra Juliana Schustera na pravou stranu defenzívy, zažívá v 32 letech pravděpodobně nejpovedenější vstup do sezony ve své kariéře. V úvodních šesti zápasech dal dvě branky a vyrovnal si tak už nyní individuální rekord z ročníku 2021/22 a 2022/23. Obě trefy zaznamenal v srpnovém duelu proti Stuttgartu a výrazně se zasloužil o vítězství 3:1. Po právu získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: Diogo Leite (Union Berlín) Od patnácti let byl stoper Diogo Leite členem všech mládežnických reprezentačních výběrů Portugalska. Nyní má 25 roků a do seniorského národního týmu se zatím ještě nepodíval, nebereme-li v potaz, že strávil na lavičce střetnutí proti Lucembursku v kvalifikaci na Euro 2024. Možná by se to ale brzy mohlo změnit, protože podává pozoruhodné výkony v dresu Unionu Berlín v Bundeslize. Fotbalové drahokamy. 4 nejdražší mladíci v německé Bundeslize, kteří stojí 30 milionů eur a víc V hlavním městě Německa působí už třetím rokem. Nejdříve tam pobýval v sezoně 2022/23 jako hostující hráč z Porta a loni v létě do Unionu za sedm a půl milionu eur přestoupil. V berlínském klubu má neotřesitelnou pozici uprostřed defenzívy. V aktuálním ligovém ročníku odehrál všech šest střetnutí od prvního do posledního hvizdu a zaznamenal jednu asistenci v posledním domácím duelu s Borussií Dortmund (2:1). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Stoper: Tuta (Eintracht Frankfurt) Kdo sledoval nedávné utkání Plzně na hřišti Frankfurtu v Evropské lize, nemohl uprostřed obrany Eintrachtu přehlédnout Brazilce Tutu, a to nejen proto, že měl na ruce kapitánskou pásku. Zápas mu nevyšel úplně ideálně, ale v německé soutěži zatím doslova září. Odehrál šech šest střetnutí od první do poslední minuty, dal jeden gól, zaznamenal jednu asistenci a patří k nejlepším stoperům v soutěži. 4 nejdražší hráči Eintrachtu Frankfurt. Dohromady mají skoro trojnásobnou cenu, než celý kádr Plzně Pětadvacetiletý borec hraje v dresu Frankfurtu už pátým rokem. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na 12 milionů eur. V německém klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Levý obránce: Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) V zápase proti Spartě v Lize mistrů si zapsal německý obránce Maximilian Mittelstädt na konto gólovou asistenci, čímž se podílel na remíze Stuttgartu z pražským týmem 1:1. V bundesligové soutěži už má po šesti utkáních ve statistikách tři brankové asistence. Sedmadvacetiletý levý obránce je v klubu druhým rokem, poté co přišel loni v létě za pouhých 500 tisíc eur z Herthy Berlín. Nyní má podle portálu TransferMarkt hodnotu 17 milionů eur a je členem německé reprezentace, jejímž členem byl i na letošním mistrovství Evropy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Pravý záložník: Michael Olise (Bayern Mnichov) Více než tři měsíce byl loni Francouz Michael Olise na marodce, ale jakmile se na začátku listopadu vrátil do hry, byl jako uragán. Talentovaný mladík pak od té doby stačil naskočit v dresu Crystal Palace do 19 ligových utkání, ve kterých nastřílel deset branek a na šest přihrál, čímž na sebe upoutal pozornost skautů z bohatých evropských velkoklubů. Zapomeňte na experty. Toto je 10 nejlepších fotbalistů všech dob podle hlasování fanoušků Olise prošel coby teenager akademiemi Arsenalu a Manchesteru City, nikde ale nadlouho nezakotvil. Sedm let pobyl v mládežnických týmech Chelsea, ovšem ani Blues ho zřejmě nepovažovali za velký příslib do budoucna. Až v Readingu se jeho talent naplno projevil a v roce 2021 přestoupil za více než devět milionů eur do Crystal Palace. V londýnském klubu jeho cena vyskočila skoro na šestinásobek, a když na začátku července přestupoval do Bayernu, německý klub za něj poslal do Anglie 53 milionů eur. Vypadá to, že šlo o dobře investované peníze. Olise zasáhl do všech šesti bundesligových zápasů současné sezony, z toho pětkrát v základní jedenáctce. Dal čtyři branky a na dvě další nahrál. V Allianz Areně má dvaadvacetiletý mladík podepsanou smlouvu do roku 2029. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Střední záložník: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Zázračné dítě německého fotbalu. I tak mnozí odborníci nazývají už několik sezon aktuálně jednadvacetiletého ofenzivního záložníka Bayeru Leverkusen Floriana Wirtze. Odchovanec Kolína nad Rýnem se přesunul do současného působiště v lednu 2020 za pouhých 200 tisíc eur. O dva roky později činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt 70 milionů eur a nyní je na 130 milionech. Aktuální tržní ceny 12 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město O podpis supertalentovaného teenagera se ucházejí už nějaký čas nejbohatší evropské kluby. Velký zájem projevují hlavně Real Madrid a Bayern Mnichov. Dynamický fotbalista, který může hrát nejen na postu ofenzivního středopolaře, ale též na hrotu útoku, už má na kontě prvních 25 startů a čtyři vstřelené branky v německé seniorské reprezentaci. V aktuální bundesligové sezoně zaznamenal v šesti zápasech čtyři góly a jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Střední záložník: Jamal Musiala (Bayern Mnichov) Jamal Musiala se narodil ve Stuttgartu. Matka je Němka, otec Nigerijec. Když mu bylo sedm let, rodina se přestěhovala do Anglie a malý Jamal nastoupil do akademie Chelsea. Tam se fotbalové vzdělával osm let, ale v roce 2019 činovníci londýnského klubu usoudili, že není dost fyzicky silný na ostrovní fotbal a pustili ho do Bayernu. Nyní tohoto rozhodnutí možná litují. V červnu roku 2020 se Musiala stal historicky nejmladším hráčem mnichovského velkoklubu, který nastoupil do bundesligového utkání. Bylo mu 17 let a 115 dní. O něco později se stal nejmladším střelcem klubu. Míčoví kouzelníci. 6 nejlepších fotbalových driblérů ve hře EA Sports FC 24 Akcie talentovaného mladíka na fotbalovém trhu raketově rostou. Bývalý trenér rezervního celku Bayernu o něm před lety prohlásil, že je to hráč „ledově chladný a soustředěný“. Musiala je vysoký a hubený. Postavou připomíná Dele Alliho. Má výbornou techniku a ďábelskou pravou nohu, je skvělým kanonýrem. Když šlo o jeho reprezentační budoucnost, vybíral mezi Anglií a Německem a zvolil zemi, v níž se narodil. V mládežnických týmech však vyzkoušel obě varianty. Jeho aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt činí 130 milionů eur. V aktuální bundesligové sezoně dal tři góly v pěti zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Levý záložník: Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) Tržní cena egyptského reprezentanta Omara Marmoushe letí v posledních měsících nahoru a vypadá to, že ve Frankfurtu jej déle než do konce sezony neudrží. Pětadvacetiletý útočník či ofenzivní záložník se objevil v Bundeslize už v sezoně 2019/20 v dresu Wolfsburgu. Krátce hostoval v druholigovém St. Pauli a v ročníku 2021/22 hrál ve Stuttgartu. Nevyšlo to. 6 hvězd z německé Bundesligy, které po přestupu do Premier League pohořely Loni v létě podepsal jako volný hráč čtyřletý kontrakt ve Frankfurtu a v klubu si mohou jen spokojeně mnout ruce. Během debutové sezony v dresu Eintrachtu dal v 29 ligových zápasech 12 branek a k nim přidal šest asistencí. Střelecký prach mu nevyschl ani za začátku současného ročníku - v šesti bundesligových duelech nastřílel osm gólů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník: Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) Jarní část minulé sezony strávil dvaadvacetiletý francouzský útočník Hugo Ekitiké na hostování z Paris Saint-Germain ve Frankfurtu a jeho německá mise byla nadmíru úspěšná. Nastoupil do 14 bundesligových utkání, ve kterých nasázel soupeřům čtyři góly a na dva další nahrával. Na začátku července pak do Eintrachtu přestoupil za 16,5 milionu eur a podepsal smlouvu do roku 2029. Stíny zašlé fotbalové slávy. Připomeňte si 5 smutných osudů (ne)slavných stadionů Vysoký hroťák si vede výborně i na startu aktuálního ročníku. Po pěti odehraných zápasech má na kontě dvě branky a dvě asistence. Ekitiké je skvělým driblérem, který dokáže přesně přihrát na jakoukoli vzdálenost, má excelentní střelu a zakončení, je silný na balonu a umí výrazně pomáhat i v defenzívě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Harry Kane (Bayern Mnichov) Útočník Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů na evropském kontinentě. Jednatřicetiletý borec byl až do konce sezony 2022/23 ikonou a největší hvězdou Tottenhamu, s londýnským klubem však marně čekal na nějakou trofej, a tak se rozhodl kývnout na nabídku Bayernu Mnichov. Elita. 25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo Experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i v novém prostředí. Ve 32 bundesligových zápasech minulé sezony se trefil už šestatřicetkrát, k tomu zaznamenal ještě osm asistencí. V aktuálním ročníku navazuje ve stejném duchu – po úvodních šesti duelech má na kontě pět branek a stejný počet gólových nahrávek. Foto: Profimedia.cz