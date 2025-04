„Kanárci“ na českých pažitech. 4 Brazilci, kteří tančí fotbalovou sambu v Chance lize

Minulou sezonu strávil ve druhé slovenské lize v dresu Dynama Malženice, ale část z ní promarodil kvůli zlomenému prstu na noze. Nastoupil do 13 utkání, ve kterých dal dvě branky a zaznamenal šest asistencí. Nejlepší léta už má zjevně za sebou. Za tým z Uherského Hradiště nastoupil v aktuální sezoně jen k osmi podzimním zápasům a pouze dvakrát byl v základní sestavě. Smlouvu v moravském klubu má podepsanou do roku 2026.

V Karviné už mnohokrát prokázali, že mají dobrý čich na zahraniční talenty. Jedním z hráčů, který by se ze slezského klubu mohl odrazit k lukrativnějšímu angažmá, je Brazilec Kahuan Vinícius. Dvacetiletý útočník přišel do Karviné ještě jako teenager v srpnu roku 2022 a zlepšoval se v místním dorosteneckém celku. V ročníku 2022/23 se stal s dvaadvaceti trefami nejlepším kanonýrem nejvyšší dorostenecké soutěže. V minulé sezoně si odbyl debut v elitní české lize mezi dospělými a odehrál tři utkání. V té současné má na kontě 19 zápasů a tři vstřelené branky.

Pokračování 4 / 5

Ewerton (Baník Ostrava)

V české lize se brazilský útočník Ewerton objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích, a nesmírně se mu povedl.

Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho za přibližně 20 milionů korun ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si stálé místo v sestavě nevybojoval a předloni v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazoval, že talent z něho nevyprchal. Se 14 góly a pěti asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem mužstva a loni v létě změnil hostování v přestup za přibližně 25 milionů korun.

Ewerton se Baníku upsal do roku 2027 a ukazuje se, že to byl super kauf. V aktuálním ročníku je opět k nezastavení a po 23 odehraných zápasech má na kontě 12 branek a čtyři asistence. Jeho tržní cena stoupá utěšeně nahoru a nyní činí asi 75 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz