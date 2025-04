Kanadsko-americký styl v boji o titul. 6 hokejistů ze zámoří v extraligovém finále

Už jen dva celky jsou ve hře o extraligové zlato. V kádru obou finalistů najdeme několik cizinců, z nichž někteří patří mezi klíčové hráče. O medaile v nejvyšší české soutěži si to rozdá i šest borců ze zámoří.



Na hokejisty ze zámoří jsme si v extralize v posledních letech už zvykli. V aktuálním ročníku se objevilo na kluzištích v nejvyšší tuzemské lize 22 Kanaďanů a sedm Američanů. Většina z nich už má po sezoně, pár šťastlivců ale čekají finálové boje. Tyto borce najdete v následujících kapitolách.

Rhett Holland (Kanada) – Kometa Brno Pro obránce Rhetta Hollanda se staly první evropskou hokejovou štací Pardubice. Rodák z Calgary byl v roce 2012 draftován ve čtvrtém kole Arizonou, ale šanci v NHL nikdy nedostal. V létě roku 2017 se rozhodl pro zásadní změnu a vyrazil do Evropy. V Dynamu pak odehrál stokilový pořez necelé čtyři sezony, než v polovině ročníku 2020/21 odešel do Brna. Žádný Kanaďan v historii české nejvyšší soutěže neodehrál tolik utkání jako on. A nejspíš jich ještě pěkných pár přidá, jelikož v moravské metropoli má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Peter Mueller (USA) – Kometa Brno Peter Mueller přišel do české extraligy před sezonou 2018/19 z Rakouska a okamžitě se stal jednou z největších hvězd soutěže. Hned v premiérovém ročníku byl nejproduktivnějším cizincem ligy a získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže. V ročníku 2020/21 byl se 64 body absolutně nejproduktivnějším hokejistou extraligy. 6 největších úspěchů v kariéře Petera Muellera. Sáhne si jednou i na extraligový titul? Na českých kluzištích už pokořil metu 250 odehraných utkání a stále si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ve sbírce úspěchů mu chybí extraligový titul, který by si bezpochyby zasloužil získat. Dočká se ho letos? Foto: Profimedia.cz

Nicolas Beaudin (Kanada) – Kometa Brno Jedinou účast na mistrovství světa proměnil kanadský zadák Nicolas Beaudin ve zlato. Přestože býval považován za mimořádný talent, nikdy se neobjevil v reprezentaci javorového listu v mládežnických kategoriích. V juniorské soutěži QMJHL patřil svého času k nejlepším hráčům a nejproduktivnějším obráncům, takže v roce 2018 prošel už prvním kolem draftu NHL. Sáhlo po něm Chicago, ale v elitní lize mnoho příležitostí nedostal. Během tří sezon odehrál v dresu Blackhawks jen 22 utkání, v nichž zaznamenal šest bodů (2+4). Šampioni. 10 cizinců (kromě Slováků) s titulem mistrů světa, kteří si zahráli v české extralize Na šampionátu v Rize v roce 2021 naskočil do všech deseti střetnutí, do statistik si zapsal jednu asistenci a čtyři záporné body. Po turnaji pak hrál dál v zámoří, ale působil ve farmářských týmech v AHL. V minulém ročníku se rozhodl zkusit štěstí v Evropě a upsal se Spartě. Za Pražany odehrál devět utkání v základní části a tři další v play-off, načež se posunul o pár set kilometrů na východ a zakotvil v Brně, kde má podepsanou smlouvu do konce aktuálního ročníku. Foto: Profimedia.cz

Brandon Davidson (Kanada) – Kometa Brno V draftu roku 2010 si vybrali zástupci Edmontonu Brandona Davidsona až jako 162. hráče v celkovém pořadí. V sezoně 2014/15 ho otestovali ve 12 zápasech a v dalším ročníku už dostal podstatně víc příležitostí, dokonce v průměru odehrál 19 minut v každém utkání. Celkem jich zvládl jednapadesát a nebýt zranění, bylo by jich ještě víc. Zaznamenal v nich 11 bodů za čtyři branky a sedm nahrávek. Po uzdravení byl v další sezoně vyměněn do Montrealu, odkud se pak do Edmontonu ještě jednou vrátil. Z kolébky hokeje až na český led. 16 nejproduktivnějších Kanaďanů v historii extraligy V NHL pak také oblékal dresy New Yorku Islanders, Chicaga, Calgary, San Jose a Buffala. Stále víc času však trávil ve farmářských týmech. V roce 2023 se vydal do Evropy a zakotvil ve Švédsku, kde se v sezoně 2023/24 radoval v barvách klubu Rögle ze stříbrné medaile. Před aktuálním ročníkem se na rok upsal brněnské Kometě a má jistotu, že i z české extraligy si odveze cenný kov.

Nick Jones (Kanada) – Dynamo Pardubice Rodák z Edmontonu Nick Jones je novicem v kádru Pardubic. Do východočeského klubu přišel na začátku února ze slovenské Žiliny, kde trávil premiérovou sezonu na evropských kluzištích. A jelikož se okamžitě vyprofiloval mezi největší osobnosti tamní extraligy, přišlo laso z Dynama. Borec, který v dresu Vlků odehrál 41 utkání a posbíral do statistik 45 bodů (24+21) se ve městě perníku dohodl na smlouvě do konce ročníku. 3 čeští hokejisté, kteří byli draftováni už v prvním kole, ale místo NHL hrají v extralize Útočník, který má bohaté zkušenosti z AHL, kde během šesti sezon odehrál skoro tři stovky střetnutí, stihl ještě do konce základní části odehrát za Pardubice devět utkání, v nichž dal tři góly a třikrát asistoval. V play-off pomohl k postupu do finále v devíti duelech sedmi body (2+5). Foto: Profimedia.cz

Jasper Weatherby (USA) – Dynamo Pardubice Rovných padesát utkání odehrál v NHL americký forvard Jasper Weatherby. V roce 2018 byl draftován ve čtvrtém kole San Jose Sharks a o tři roky později už oblékal dres Žraloků v nejprestižnější zámořské soutěži. Vydržel v ní ale jen jedinou sezonu. Když se s ní loučil, měl na kontě 11 bodů za pět branek a šest asistencí. Pak se ještě dva roky pral o další šanci ve farmářských týmech v AHL, ale před ročníkem 2024/25 to v Americe zabalil a vypravil se do Evropy. Mají zkušenosti z NHL. 11 hokejistů Pardubic, kteří si zahráli v elitní zámořské lize V říjnu se upsal Pardubicím, ale kvůli přetlaku v kádru byl uvolněn na hostování do Liberce. Nyní už je opět v sestavě Dynama. Ve vyřazovacích bojích odehrál pět střetnutí a v nich zaznamenal tři body (2+1). Stávající smlouva mu vyprší po skončení sezony, klub ale může uplatnit opci na další rok. Foto: Profimedia.cz