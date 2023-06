Kam to bude? 3 kluby, které krouží okolo slávistického klenotu Davida Juráska

Juráskovi je teprve 22 let. Ve Slavii je rok a půl, přesto už se zařadil mezi hlavní hvězdy sešívané družiny i celé ligy. Svými výkony zaujal i zahraniční kluby a v létě možná odejde. Kdo jej sleduje? Podívejte se.

Benfica Lisabon Loni v červnu odešel do Benfiky dánský bek Alexander Bah. Teď by se v jeho stopách mohl vydat i Jurásek, který klub z Lisabonu zaujal. Benfice vyšel letošní ročník na výbornou. V lize porazila o dva body Porto a získala titul, v Lize mistrů došla až do čtvrtfinále, v němž nestačila Inter Milán. Foto: Profimedia.cz

Brighton & Hove Albion FC V srpnu tomu budou dva roky, co se ze Slavie odešel Abdallah Sima, který zamířil do Brightonu. Ten se nyní údajně zajímá taky o Juráska, pro něhož by byl přestup do Anglie velkou výzvou. Brighton skončil v uplynulém ročníku Premier League šestý a čekají ho boje v pohárové Evropě. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia