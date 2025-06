Kam půjde Diouf? O klenot Slavie už projevily zájem i špičkové kluby

Teprve dvacetiletý levý obránce či wing-back v dresu Slavie v nedávno skončené sezoně Chance ligy naskočil do sedmadvaceti duelů, v nichž nasbíral velice solidních sedm branek a tři asistence. Jeho hodnota tak meziročně prudce vzrostla a pokud Diouf z Prahy v létě odejde, přestupová částka by mohla atakovat i 20 milionů eur. Obzvláště po úterním přáteláku v Nottinghamu, během nějž Senegal i s Dioufem v sestavě šokoval Anglii výhrou 3:1. A právě na ostrovech si údajně na Dioufa brousí zuby. Ale nejen tam. V následujících kapitolách najdete přehled klubů, s nimiž byla mladá hvězda sešívaných v minulosti spojována.

Chelsea FC

Možnost zájmu londýnského velkoklubu naznačil již v zimě slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Oficiální nabídka však ze strany Blues zřejmě nepřišla. Pokud by se tak mělo stát, čekala by Dioufa ve velmi mladém a zcela překopaném kádru Chelsea těžká konkurence. Na pozici levého beka totiž stabilně nastupuje španělský reprezentant Marc Cucurella, alternovat mu případně mohou také Reece James, či Renato Veiga, který by se měl vrátit z hostování v Juventusu.

