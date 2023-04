Kalamita v Edenu. 7 klíčových hráčů Slavie, kteří mohou vynechat derby se Spartou

Sešívaní žádají o prominutí trestu pro Petera Olayinku. Mezi sešívanými totiž řádí nemoci, zranění a nově i viróza. Kteří klíčoví hráči by mohli přijít o sobotní derby? Podívejte se.

Igoh Ogbu Zimní posila z Nigérie se zabydlela v základní sestavě. Igoh Ogbu se stal jedním z pilířů defenzivní linie, nechyboval, odváděl dobré výkony. Naposledy hrál ale na začátku dubna v Olomouci, nyní je s otřesem mozku mimo hru. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

David Douděra Parádní výkony z loňské sezony jej dostaly do Slavie. Z té se vyhoupl až do reprezentace. V Edenu patří k oporám, do posledního duelu v Mladé Boleslavi ale David Douděra nezasáhl. Čtyřiadvacetiletý pravý bek či záložník nenastoupil kvůli zranění a zatím není jasné, zda stihne souboj na Letné. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Tomáš Holeš Zdálo se, že jeho vleklé zdravotní problémy jsou minulostí. Třicetiletý univerzál se na jaře vrátil i do reprezentace, jenže teď je zase mimo hru. Kvůli nemoci vynechal poslední zápas v Mladé Boleslavi, vrátí se na derby? Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

David Jurásek V této sezoně je jedním z klíčových hráčů sešívaného týmu. Dostal se i do základní sestavy reprezentace a už v létě možná odejde do zahraničí. Dvaadvacetiletý levý bek je produktivní, v posledním duelu v Mladé Boleslavi šel ale ze hry už po prvním poločase. Stihne se dát do pořádku? Foto: Profimedia.cz

Petr Ševčík Osmadvacetiletý reprezentační záložník vynechal poslední zápas, stejně jako třeba Holeš, kvůli nemoci. Petr Ševčík v tomto ročníku zasáhl jen do 15 duelů a sešívaným hodně chyběl. Je otázkou, jestli bude proti Spartě fit. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Christos Zafeiris To by byla ztráta jako hrom. Christos Zafeiris přišel do Edenu v zimě, je mu teprve 20 let, přesto už je pasován do role hráče, který může Pražanům vybojovat titul. Své kvality norský záložník předvedl v posledním duelu v Mladé Boleslavi, kde parádní výkon korunoval i premiérovým ligovým gólem. Teď jej ale měla doběhnout viróza. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia