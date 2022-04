Kalamita v Edenu. 5 levých obránců, které Slavia nemůže použít v bitvě s Feyenoordem

Slavia bude hrát v Rotterdamu nejspíš na tři stopery. Kdyby totiž chtěla vsadit na rozestavení se čtyřmi beky, tak na levý kraj obrany nemá koho postavit. Pět hráčů, kteří by za normálních okolností mohli na tomto postu hrát, ale nyní jsou mimo, najdete v následujících kapitolách.

Oscar Dorley Post levého beka měl být v pohárech jeho. Jenže Oscar Dorley je nyní ze hry venku. Vyřadil ho nedělní šlágr ligy mezi Plzní a Slavií, který liberijský reprezentant nedohrál. Oscar léčí kotník a v Rotterdamu hrát nebude. Foto: Profimedia.cz

Srdjan Plavšič Podzim mu příliš nevyšel, a tak jej během zimy trenéři Slavie začali “učit” na postu levého beka. Zejména v zimní přípravě se Srdjan Plavšič jevil velmi dobře a taky na jaře předváděl podstatně lepší výkony. Jenže ve čtvrtek Slavii nepomůže. Srbský rychlík je mimo hru kvůli karetnímu trestu. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Masopust Už několikrát ukázal, že je univerzálem, který dokáže zahrát prakticky kdekoliv. Postavíte ho do útoku? Není problém. Na kraj obrany? Jasně, zvládne to. Jenže Lukáš Masopust se zranil v reprezentačním utkání ve Walesu a letošní sezona už pro něj skončila. Pro sešívané je to hodně bolavá rána. Foto: Profimedia.cz

David Jurásek Slavia o něj stála déle a nakonec jej během zimy taky přivedla. Na soupisku pro Konferenční ligu už ale Davida Juráska nezapsala, a tak český reprezentant do jednadvaceti let, který klepe i na dveře seniorského národního týmu, bude sledovat bitvy s Feyenoordem pouze jako divák. Slavii by se přitom náramně hodil, po svém příchodu do Edenu se totiž ihned zabydlel v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz