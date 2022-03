Kalamita. Podívejte se, kteří obránci vypadli českému týmu před baráží ve Švédsku

Reprezentační obranné řady potkala před barážovým utkáním o postup na mistrovství světa do Kataru ve Švédsku doslova kalamita. Kteří beci jsou mimo hru? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Coufal Toto je rána, která bolí. Pravý bek West Hamu je pro reprezentaci jednou z klíčových opor, kromě defenzivní práce je hodně cítit i ve hře dopředu. Místo na place má jisté, do hry ho však nepustí zranění. Vladimír Coufal je po operaci a národnímu týmu nepomůže. „Bylo jasné, že baráž nestihne. Teprve začíná s lehkým tréninkem,“ řekl kouč Šilhavý. Foto: Profimedia.cz

Pavel Kadeřábek Za normálních okolností by Coufala zastoupil Pavel Kadeřábek. Jednalo by se o plnohodnotnou náhradu, pravý obránce Hoffenheimu si dlouhodobě drží vysoký standard, jenže Kadeřábek před pár dny nečekaně ukončil reprezentační kariéru, aby se mohl naplno věnovat té klubové. „Rozhodl se a já to musím respektovat. Mluvili jsme spolu, bral ohled na rodinu i na své zdraví. Odehrál zápas, pak se tři dny léčil. Myslel jsem si, že se k nám připojí, ale bohužel,“ prohlásil Šilhavý. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kalas Stejně jako Coufal patří k pevným pilířům defenzivy národního týmu. Zejména na EURU ukázal kus svých kvalit, navíc má pevný flek v sestavě druholigového anglického Bristolu. Tomáš Kalas hraje pravidelně, jenže to si teď vyžádalo svou daň. „U něj je to podobné jako u Cufa, trápí ho potíže v tříselné oblasti, kterou má přetíženou. Odehrál hodně zápasů. Volal, že to na baráž nepůjde,“ sdělil Šilhavý. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Ondřej Čelůstka S Kalasem vytvořil na EURU velmi dobře fungující stoperskou dvojici. Čtvrtfinálový duel proti Dánsku ale nedohrál a od té doby laboruje se zdravotními problémy. Dvaatřicetiletý Ondřej Čelůstka bojuje s bolavým kolenem a achilovkou a během jara odehrál za Spartu jen tři zápasy. Mimo hru je už déle než měsíc a nezasáhne ani do baráže. Foto: Profimedia.cz

Jan Bořil Taky Jan Bořil odehrál letní EURO. Ovšem i jeho poté začaly trápit zdravotní problémy, které dokonce ohrozily jeho kariéru. Slávistický kapitán už si v této sezoně nekopne a co bude dál, to neví ani on sám. Jisté je pouze to, že na baráž zkušený levý bek nebude. Foto: Profimedia.cz

Vypadli i další Vzhledem k nastalým okolnostem musel realizační tým hodně improvizovat. Pozornost trenéra Šilhavého a spol. se upřela do Plzně, jejíž defenzivu řídí Lukáš Hejda. Jenže ten není stoprocentně fit a ze srazu se omluvil. Uvažovalo se taky o Davidu Juráskovi, který se zabydlel na levém kraji obrany Slavie, ten ale nakonec zůstane reprezentační jednadvacítce. „Bylo v plánu, že by se posunul k nám, ale lehce se zranil. Vypadalo to, že vůbec nebude, tak jsem vzali Zeleného," vysvětlil Šilhavý. Vinou zdravotních problémů v nominaci není ani slávistický Ondřej Kúdela (na snímku) a David Hovorka zůstal jen mezi náhradníky. Tam figuruje taky Filip Novák z Fenerbahce, i on je ale už několik týdnů mimo hru. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia