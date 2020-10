Kalamita na Letné. 4 hráči Sparty, kteří proti Lille mohou naskočit ve středu obrany

Sparta jej zatím využívá na postu defenzivního záložníka, to se ale po příchodu Davida Pavelky může změnit. Výhodou jednadvacetiletého Ladislava Krejčího totiž je, že může naskočit i na místě stopera, kde by nyní mohl dostat šanci. V aktuálním ročníku nastupuje pravidelně a na kontě má i dvě branky.

David Pavelka

Týden do zápasu s Lille, to je ještě hodně času. Ve Spartě se tak musí připravit na všechno, tedy klidně i na další marodku. S Davidem Pavelkou, jenž dorazil v závěru přestupního termínu z Turecka, se sice počítá do středu zálohy, v případě nouze by však teoreticky zvládl naskočit i na místě stopera.

Foto: Profimedia.cz