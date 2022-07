Kadlec, Lafata a spol. 6 českých útočníků, za které Sparta zaplatila nejvíc peněz

Je to už 17 let! Toto je poslední tým Sparty, který prošel z předkola do hlavní fáze Ligy mistrů

Když Baník v sezoně 2003/04 získal mistrovský titul, Miroslav Matušovič byl v Ostravě považován za fotbalového boha. Jenže to se brzy změnilo. V polovině dalšího ročníku změnil dres a začal oblékat sparťanský, což mu fanoušci slezského klubu nikdy neodpustili. Lehké to ale neměl ani na Letné a v roce 2009 zmizel na Kypru.

Když to vidí jinak hráči, trenéři a novináři. 11 let, ve kterých se lišili vítězové ankety Zlatý míč a Fotbalista roku

Miroslav Slepička patří mezi útočníky, na kterých Sparta slušně vydělala. Na Letnou přišel v roce 2005 z Liberce. Společně s ním tehdy za stejnou částku přestupoval ze severu Čech i Libor Došek. Na Letné si vedl dobře a po třech letech odešel do Dinama Záhřeb, které za něho zaplatilo jeden a půl milionu eur. V létě roku 2011 se překvapivě vrátil na Letnou, do prvního týmu už se ale neprosadil a hrál pouze za béčko.

2. Jan Kuchta (hostování z Lokomotivu Moskva) – 1 milion eur v roce 2022

V minulých letech několik bývalých hráčů Sparty přetáhla do Edenu Slavia, před pár dny se ale role obrátily. Jan Kuchta přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrací se do české nejvyšší soutěže. Ovšem neoblékne sešívaný dres, jak to dělával před odchodem do Ruska, ale bude hájit barvy letenského celku, kde bude do konce sezony na hostování, za něž Sparta zaplatí rovný milion eur. V pražském klubu si od pětadvacetiletého forvarda, který se už zabydlel i v reprezentaci, hodně slibují.

Foto: Profimedia.cz