Jurásek, nebo někdo jiný? 5 hráčů, kteří v reprezentaci mohou hrát levého obránce

David Jurásek

Vypadá to, že je znovu jedničkou. Sice jej přibrzdil odchod do Benfiky, ve které téměř nehrál, po zimním přesunu do Hoffenheimu se ale opět dostává do tempa. V posledních dvou bundesligových zápasech nechyběl na hřišti ani minutu, aktivní byl i v reprezentačním duelu proti Arménii. Pokud se třiadvacetiletý David Jurásek vrátí do přešlé pohody, reprezentaci hodně pomůže.