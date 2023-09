Juniorští medailisté. Kam se od úspěšného šampionátu posunuli čeští hokejisté ze stříbrné dvacítky?

Na přelomu roku se ve Švédsku uskuteční další mistrovství světa hokejistů do dvaceti let. Čeští mladíci půjdou do turnaje jako obhájci stříbrných medailí.

Na začátku letošního roku se čeští juniorští hokejisté postarali o velké překvapení, když na mistrovství světa v Kanadě došli až do finále, v němž podlehli domácímu výběru. Po dlouhých 18 letech skončilo tuzemské čekání na medaili z tohoto ostře sledovaného turnaje. Kam se od té doby posunuli talentovaní mladíci, kteří se na zisku cenného kovu podíleli? Na to odpovídají následující kapitoly. Do výběru jsme zařadili jen hráče, kteří na šampionátu odehráli alespoň jedno střetnutí.

Pokračování 2 / 22 Tomáš Suchánek (brankář) Aktuálně dvacetiletý gólman Tomáš Suchánek je rodákem z Přerova a v tamním klubu se také hokejově vzdělával až do sezony 2019/20, kdy začal chytat juniorskou extraligu v dresu Třince. Oceláři ho poslali na hostování do Frýdku-Místku, takže už velmi záhy se otrkával mezi dospělými ve druhé lize. V českém reprezentačním dresu se zúčastnil mistrovství světa sedmnáctek, osmnáctek i dvacítek, na kterém výrazně pomohl skvělými výkony ke stříbrným medailím. Jeho pozice brankářské jedničky na turnaji byla nezpochybnitelná a do klece nikoho jiného nepustil. Odchatal všech sedm utkání a úspěšností zákroků 93,4 % a byl zařazen do All-Star týmu šampionátu. Už před ročníkem 2021/22 vyrazil do zámoří, kde ho nyní čeká už třetí sezona v celku Tri-City Americans v juniorské soutěži WHL. Suchánek je považován za jednoho z nejtalentovanějších českých brankářů, kupodivu však neprošel draftem NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 22 Aleš Čech (obránce) Na začátku června oslavil obránce Aleš Čech 19 narozeniny. Pražský rodák a odchovanec Slavie vyrazil už velmi záhy za hokejovým vzděláním do Finska a od sezony 2018/19 působil v mládežnických týmech Kärpätu Oulu. V české reprezentaci se ukázal na světovém šampionátu osmnáctek a dvakrát už si zahrál i na juniorském mistrovství světa. Ke stříbrným medailím letos pomohl dvěma body (1+1) v sedmi zápasech. Už v průběhu minulého ročníku se vrátil z Finska na česká kluziště a upsal se Mladé Boleslavi. V Bruslařském klubu má podepsanou smlouvu do konce aktuální sezony a střídavě nastupuje v juniorské i seniorském týmu. Draftem NHL neprošel. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 22 Tomáš Hamara (obránce) Tomáš Hamara začínal s hokejem ve Spartě, ale už ve 14 letech nabral směr do Finska, kde od té doby působil až do konce sezony 2021/22. Šikovného zadáka, který se už coby teenager objevil ve 24 zápasech nejvyšší finské soutěže dospělých, si vybrala ve třetím kole loňského draftu Ottawa. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Skauti na Hamarovi oceňují kreativní atributy, nadprůměrně dobrou práci s hokejkou a pukem, a schopnost hrát pod tlakem. Má vynikající periferní vidění a dokáže výborně číst hru. Nyní ho čeká už druhý rok v juniorském týmu Kitchener Rangers v juniorské soutěži OHL. Na stříbrném mistrovství světa odehrál všech sedm střetnutí a zaznamenal bod za asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 22 David Jiříček (obránce) Po čtyřech letech měla loni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa. Mladí a talentovaní. 10 hokejistů, kteří se od roku 2012 stali nejlepšími českými juniory sezony Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V minulém ročníku hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. I proto ho klub bez problémů uvolnil pro potřeby národního celku na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2022 a 2023. Jiříček byl na šampionátu jedním z lídrů týmu, v sedmi zápasech nasbíral sedm bodů (3+4), získal ocenění pro nejlepšího obránce a byl zařazen do All-Star týmu turnaje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 22 David Moravec (obránce) Jmenovec někdejšího slavného českého útočníka je odchovancem jihlavské Dukly, odkud se v roce 2019 přesunul do Mladé Boleslavi. David Moravec si v dresu Bruslařského klubu odbyl v sezoně 2020/21 debut v extralize dospělých a následujícím ročníku už měl pevné místo v sestavě týmu. Šikovný zadák překvapivě neprošel draftem NHL, ale zámořští skauti dobře vědí o jeho schopnostech, protože už druhým rokem působí v juniorské lize QMJHL v dresu klubu Halifax Mooseheads. Na stříbrném šampionátu dvacítek nastoupil do všech sedmi zápasů a připsal si na konto dva body (1+1). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 22 David Špaček (obránce) Syn vítěze z Nagana Jaroslava Špačka David je stejně jako jeho otec obráncem. A stejně jako on je typem ofenzivního beka. Plzeňský odchovanec se nikdy neobjevil v extralize dospělých, protože už v 18 letech zamířil do zámoří. V předchozích dvaou sezonách působil v juniorské lize QMJHL a od té aktuální ho čeká boj mezi dospělými v AHL ve farmářském celku Minnesoty Wild. Americký klub si Špačka vybral v loňském draftu a pojistil si ho smluvně do roku 2026. Na mistrovství světa dvacítek na přelomu roku se blýskl osmi body (3+5) v sedmi zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 22 Stanislav Svozil (obránce) Obránce Stanislav Svozil byl předloni nejvýše postaveným Čechem v draftu NHL. Po přerovském rodákovi sáhl ve třetím kole Columbus a možná k tomu přispěl i fakt, že talentovaný zadák získal v roce 2020 ocenění pro nejlepšího tuzemského juniora. Na přelomu let 2022 a 2023 byl kapitánem střbrného českého celku na mistrovství světa juniorů a na medaili se podílel osmi body (1+7) v sedmi zápasech. Kometa zásobuje zámoří. 10 hráčů Brna, kteří uspěli od roku 2014 v draftech NHL Tvrdý pracant, jenž má hokejové geny po otci i dědovi, kteří oba hrávali za Přerov, má nyní za sebou už dvě sezony v zámoří i debut v NHL. S Blue Jackets má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Sezonu 2023/24 začne ve farmářském celku Cleveland Monsters v soutěži AHL, ale bezpochyby se dočká i další pozvánky do NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 22 Jiří Ticháček (obránce) Obránce Jiří Ticháček má teprve 20 let, ale už čtvrtým rokem hraje v soutěžích dospělých. V ročníku 2020/21 začínal ještě ve druhé lize, od toho následujícího už patří ke stálicím v sestavě Kladna. I když je se 175 centimetry na beka poměrně malý, fyzický handicap vyvažuje hbitostí, dobrým bruslením a rychlostí. Ne náhodou prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry a zahrál si i na mistrovství světa osmnáctek a dvacítek. Na tom posledním se podílel na zisku stříbra čtyřmi body (2+2) v sedmi zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 22 Jakub Brabenec (útočník) Útočník Jakub Brabenec je brněnským rodákem, odchovancem Komety a od 15 let také členem všech mládežnických výběrů České republiky. Poprvé nakoukl do extraligy dospělých už v sezoně 2019/20, kdy odehrál dvě utkání. V ročníku 2020/21 už zvládl porci 23 zápasů. Zaznamenal v nich sice jen jediný bod za asistenci, i tak si ho ale všimli zámořští skauti. Úspěšné i bídné roky. 18 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů V draftu v roce 2021 po něm sáhli ve čtvrtém kole jako po 102. hráči Rytíři z Las Vegas. Talentovaný mladík následně zamířil za oceán, kde odehrál dvě velmi povedené sezony v juniorské lize QMJHL, během nichž si držel průměr více než jednoho bodu na utkání. Na mistrovství světa juniorů přispěl k zisku stříbrných medailí jedním gólem a šesti nahrávkami v sedmi zápasech. Ročník 2023/24 odstartuje ve farmářském celku Henderson Silver Knights v soutěži AHL, kde bude bojovat o první pozvánku do NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 22 Jaroslav Chmelař (útočník) Útočník Jaroslav Chmelař oslavil 18. narozeniny jen pár dnů před draftem NHL v roce 2021. Odchovanec Liberce měl v tu chvíli za sebou už tři sezony ve Finsku, kam odešel v roce 2018 v pouhých 15 letech. Nejdříve hrál v celku KJT Haukat, v dalším ročníku oblékal dres klubu Kiekko-Vantaa a od následující sezony byl na soupisce juniorského celku Jokeritu Helsinki. Chmelař je typem urostlého forvarda. Měří bez šesti centimetrů dva metry a váží 90 kilogramů. Hokejoví fanoušci ho mohli vidět v českém dresu na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát startoval na světovém šampionátu juniorů. Tu poslední účast proměnil ve stříbro, k němuž přispěl pěti body (3+2) v sedmi zápasech. Nyní ho čeká druhá sezona v zámoří, kde působí v celku Providence College v soutěži NCAA. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 22 Petr Hauser (útočník) Petr Hauser se narodil v Plzni, kde také s hokejem začínal, ale od roku 2020 hraje za Spartu – nejdříve v juniorském celku a nyní už naskakuje na led i v extralize dospělých. Na přelomu roku si zahrál podruhé na mistrovství světa dvacítek a k druhému místu pomohl české reprezentaci čtyřmi body (3+1) v sedmi zápasech. Aktuálně dvacetiletý mladík byl loni draftován Ďábly z New Jersey, ale zatím zůstává v Evropě. Se Spartou má podepsaný kontrakt do konce současné sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 22 Jakub Kos (útočník) Útočník Jakub Kos je brněnským rodákem a odchovancem Komety. Česká kluziště však opustil už v 17 letech a nabral směr Finsko, kde zakotvil v Ilvesu Tampere. Hned v první sezoně na severu Evropy se probojoval až do týmu do 20 let. Nyní je už třetím rokem členem prvního celku dospělých. V českém dresu si zahrál na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát se představil na světovém šampionátu juniorů. Na tom posledním se blýskl pěti body (2+3) v sedmi zápasech. V Ilvesu s ním počítají minimálně do konce současné sezony. Pak se možná vydá do zámoří bojovat o šanci zahrát si v NHL. V draftu roku 2021 po něm sáhla v šestém kole Florida. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 22 Jiří Kulich (útočník) Útočník Jiří Kulich hokejově vyrůstal v Chomutově, v části sezony 2020/21 však hostoval v Karlových Varech a v pouhých šestnácti letech okusil extraligu. V ročníku 2021/22 už byl kmenovým hráčem Energie a měl jisté místo v sestavě. Odehrál 49 utkání, ve kterých posbíral 14 bodů za devět gólů a pět nahrávek. Farmářské hvězdy. 26 českých hokejistů, kteří získali ocenění „Hráč týdne“ v soutěži AHL Dvakrát se představil v českém národním týmu na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát byl členem juniorské reprezentace na světovém šampionátu. Na stříbrné medaili se podílel devíti body (7+2) v sedmi zápasech. Šikovný forvard šel v loňském draftu na řadu už v prvním kole jako osmadvacátý, když po něm sáhlo Buffalo. Celou minulou sezonu strávil ve farmářském celku Rochester Americans v soutěži AHL, kde si vedl skvěle. Začne tam i aktuální ročník, v němž by se měl dočkat i pozvánky do NHL. S Buffalem má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 22 Marcel Marcel (útočník) Skvělé výkony na posledním světovém šampionátu juniorů, kde posbíral šest bodů (2+4) v sedmi zápasech, pomohly útočníkovi Marcelovi Marcelovi do draftu NHL, v němž po něm v pátém kole sáhlo Chicago. Aktuálně devatenáctiletý borec je odchovancem plzeňského hokeje a v západočeském klubu také premiérově okusil extraligu dospělých. Bylo to v sezoně 2021/22, v níž odehrál 18 utkání. Následně se vypravil do zámoří a minulý ročník strávil v juniorské lize QMJHL v dresu celku Gatineau Olympiques. V debutové sezoně za Atlantikem si vedl velmi dobře a tu další už strávil mezi dospělými ve farmářském celku Rockfort IceHogs v AHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 22 Adam Měchura (útočník) Svou druhou účast na mistrovství světa juniorů přetavil urostlý centr Adam Měchura ve stříbrnou medaili, k níž pomohl třemi asistencemi v sedmi zápasech. Písecký rodák hokejově vyzrával v Liberci a v dresu Bílých Tygrů naskočil v sezoně 2021/22 poprvé na extraligový led. Od dalšího ročníku už působil v zámoří a hrál v juniorské lize WHL v barvách klubu Tri-City Americans. Debutový ročník se mu náramně povedl a nyní vstoupil do dalšího. Draftován nebyl. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 22 Matouš Menšík (útočník) Útočník Matouš Menšík je odchovancem Jihlavy, ale v minulém ročníku byl na hostování v Olomouci, kde služeb tehdy devatenáctiletého mladíka stoprocentně využili. Urostlý forvard se objevil v 32 extraligových zápasech, dal v nich jeden gól a na další dva nahrál spoluhráčům. Před aktuální sezonou se hostování změnilo v přestup a on podepsal na Hané dvouletou smlouvu. Na světovém šampionátu dvacítek, který byl jeho druhým v kariéře, odehrál všech sedm střetnutí a zaznamenal dva body za gól a asistenci. Draftem NHL neprošel. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 22 Martin Ryšavý (útočník) Přerovský odchovanec Martin Ryšavý hrál od roku 2019 za mládežnické celky Vítkovic a v ročníku 2020/21 si odbyl premiéru v seniorské extralize. Po draftu, v němž po něm sáhli v roce 2021 skauti Columbusu, si sbalil kufry a zamířil do Ameriky. Nyní má za sebou dvě sezony v juniorské soutěži WHL, kde hájil barvy klubu Moose Jaw Warriors a vedl si velmi slušně. Palát, Kaše, Kubalík a spol. 14 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005 Ryšavý je typem urostlého, fyzicky velmi dobře disponovaného forvarda, který si poctivě plní i defenzivní povinnosti. Jen těžko ho lze odstavit od puku, umí vyvinout slušnou rychlost a dokáže přesně přihrát. Na šampionátu dvacítek přispěl ke stříbru dvěma přesnými trefami. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 22 Eduard Šalé (útočník) Také letos se ve výběru nejnadějnějších borců z celého světa opět objevil brněnský odchovanec. Aktuálně osmnáctiletý Eduard Šalé byl vybrán Seattlem jako 20. v celkovém pořadí a stal se nejvýše postaveným Čechem v draftu 2023. Už v ročníku 2021/22 se poprvé objevil v seniorské extralize – odehrál deset utkání a posbíral tři body za dva góly a nahrávku a vysloužil si ocenění pro nejlepšího juniora v anketě Zlatá hokejka. V tom minulém už byl plnoprávným členem sestavy. Nastoupil do 43 střetnutí v základní části a na kontě měl 14 bodů (7+7). Dalších šest utkání přidal v play-off. V sezoně 2023/24 bude hrát v zámořské juniorské soutěži OHL. Na světovém šampionátu juniorů na přelomu roku se zapsal do statistik šesti body za gól a pět nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 22 Robin Sapoušek (útočník) Útočník Robin Sapoušek je produktem z líhně karlovarského hokeje. Na západě Čech hrál ještě na začátku minulé sezony, pak se ale přesunul do Kanady a působí v juniorské lize WHL, kde hájí barvy klubu Victoria Royals. Na světovém šampionátu odehrál pět střetnutí, ve kterých si zapsal do statistik jednu asistenci. Vzhledem k tomu, že je mu nyní 19 let, mohl by se na přelomu roku objevit na juniorském mistrovství světa ve Švédsku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 22 Matyáš Šapovaliv (útočník) Kladenský rodák a odchovanec Matyáš Šapovaliv se poprvé objevil v soutěži dospělých v sezoně 2020/21, kdy odehrál 12 utkání ve druhé lize v dresu Rytířů a zaznamenal v nich tři asistence. Před dalším ročníkem si sbalil kufry a vyrazil do zámoří, kde působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit a vedl si velmi dobře. V 68 zápasech posbíral 52 bodů za 18 gólů a 34 nahrávek a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Po urostlém forvardovi sáhli během druhého kola loňského draftu NHL Rytíři z Las Vegas. Na světový šampionát dvacítek odcestoval jako hráč klubu Saginaw Spirit a na turnaji posbíral v sedmi zápasech sedm bodů za gólové asistence. Ve stejném klubu jako v předchozích dvou letech bude hrát v juniorské lize OHL i v sezoně 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 22 / 22 Gabriel Szturc (útočník) Aktuálně dvacetiletý centr Gabriel Szturc odjížděl na poslední mistrovství světa juniorů jako hráč klubu Kelowna Rockets. Byl to už jeho druhý šampionát dvacítek a nesmírně se mu povedl. V sedmi zápasech si připsal na konto osm bodů (5+3). Havířovský odchovanec, který v extralize debutoval v dresu Mladé Boleslavi, je momentálně bez smlouvy a řeší svou další budoucnost v zámoří. Foto: Profimedia.cz