Jsou zpátky doma. Kdo se vrátil ze zahraničí do české ligy a kdo možná ještě přijde?

Z Fortuna ligy odešli Adam Hložek s Ondřejem Kúdelou nebo Jeanem-Davidem Beauguelem, několik zajímavých hráčů se ale do ligy vrátilo, nebo se do ní možná vrátí. O kom je řeč? Podívejte se.

Jan Kliment Zdá se, že mu zahraničí angažmá není souzeno. Neprosadil se v německém Stuttgartu a moc úspěšně si nevedl ani v Dánsku. Proto se vrátil domů a posílil Slovácko, v jehož barvách odehrál parádní loňskou sezonu. Ta ho opět vystřelila do zahraničí a osmadvacetiletý Kliment odešel do Wisly Krakov. Ročník v Polsku mu ale nevyšel, slavný klub navíc sestoupil, a tak se Kliment vrátil do české ligy. Ne však do Uherského Hradiště, ale do Plzně, ve které by měl nahradil Jeana-Davida Beauguela. Foto: Profimedia.cz

Michal Frydrych Stejně jako Kliment byl u sestupu krakovské Wisly, ani Michal Frydrych už ale v Polsku pokračovat nebude. Dvaatřicetiletý stoper se vrátil do Baníku, ve kterém působil od svých 14 let. V roce 2015 zamířil do Slavie, se kterou získal tři tituly a zahrál si i v Lize mistrů. Teď se stal novou posilou ostravského kouče Pavla Vrby. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Pekhart Taky Tomáš Pekhart hrál naposledy v Polsku. Konkrétně v Legii Varšava, se kterou získal v sezoně 2020/21 titul a dokonce se stal i nejlepším střelcem ligy. Uplynulý ročník už ale tak dobrý neměl a v Legii pokračovat nebude. Nedávno se spekulovalo o jeho příchodu do Plzně, ta se ale dohodla s Klimentem. Zkusí to třiatřicetiletý útočník, který hrával za Slavii, Spartu nebo Jablonec v lize jinde? Foto: Profimedia.cz

Libor Kozák Hrával za Lazio Řím či Aston Villu, byl i v reprezentaci a stal se nejlepším střelcem české ligy. Jenže kariéru Libora Kozáka brzdily zdravotní problémy, které ho několikrát vrátily zpátky na začátek. Uplynulou sezonu hrál za maďarský celek Puskás Akadémia, třiatřicetiletý forvard, který působil taky v Liberci či Spartě, už je ale zpátky v české lize. Stal se totiž novou posilou Slovácka. Foto: Profimedia.cz