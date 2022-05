Jsou ze silné generace. 6 hráčů ze stříbrné osmnáctky, kteří budou hrát na letošním mistrovství světa

Hokejové mistrovství světa do 18 let se v roce 2014 konalo ve Finsku, kde už v pátek startuje letošní seniorský světový šampionát. Na ten se dostalo i šest českých hráčů, kteří byli členy tehdejší stříbrné osmnáctky (ve finále nestačili na USA). Zajímá vás, kteří to jsou? Podívejte se.