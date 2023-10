Jsou ve formě, ale… 4 hráči, kteří chybí v nominaci české reprezentace

Ještě loni hrál ligu za Pardubice. V létě se vrátil do Plzně a během přípravy se v západočeském kádru udržel. Spíš se počítalo s tím, že bude krýt záda zkušenějším parťákům, třiadvacetiletý Robin Hranáč se ale dostal do sestavy a patří k oporám týmu. V lize odehrál za Viktorku osm zápasů, další zkušenosti sbírá v Evropě. V reprezentaci figuruje mezi náhradníky.

Pavel Šulc (záložník, Plzeň)

Do prvního plzeňského týmu v lize poprvé nakoukl v ročníku 2020/21, pořádně to rozbalil ale až letos. Dvaadvacetiletého záložníka nakoplo loňské hostování v Jablonci, na které navázal skvělými výkony ve Viktorce. Letos dal v lize už pět branek a přidal jednu nahrávku, na premiérovou pozvánku do reprezentace to ale nestačí.

Foto: Profimedia.cz