Jsou ve formě a patří k oporám. 4 ligoví útočníci, kteří letos (nečekaně) září

Ve velmi dobré formě hrají také čtyři útočníci, u kterých se to možná až tolik nečekalo. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Že budou v horních patrech tabulky ligových kanonýrů figurovat Pavel Šulc, Lukáš Haraslín nebo Veljko Birmančevič, to se dalo tušit. Už se ale nepočítalo s tím, že se mezi nimi budou pohybovat i Martin Vitík či El Hadji Malick Diouf.

Běžně se stává, že v lize „vylétne“ některý z cizinců, aby potom jeho hvězda zase brzy zhasla. Přesně tohle se zdálo, že se děje v případě Abdallaha Gninga. Pětadvacetiletý senegalský forvard z Teplic nasázel v ročníku 2022/23 devět branek, jenže loni se neprosadil ani jednou. A co letos? V posledních pěti duelech se trefil čtyřikrát!

Jan Kliment

Talent v sobě měl vždy, jenže ho brzdily zdravotní problémy. Ty jej zastavily také v Plzni, ve které po minulé sezoně skončil. Jan Kliment zamířil do Olomouce a v novém ročníku zatím válí. Jednatřicetiletý forvard se zkušenostmi z dánské nebo německé soutěže má na kontě už devět branek a je nejlepším střelcem ligy. Co na to reprezentace?