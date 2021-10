Jsou v nejlepší lize světa. Podívejte se, kolik stojí čeští fotbalisté v Premier League

Třiadvacetiletý záložník vypadl ze základní sestavy národního týmu a sám si dobře uvědomoval, že potřebuje změnu. Ta taky nakonec přišla a Král odešel na konci srpna na hostování s opcí do West Hamu. Do hry zatím sice chodí převážně z lavičky náhradníků, už teď je ale vidět, jak moc zase herně pookřál.

Měl skvěle našlápnuto. Z Teplic se dostal do Slavie, zabydlel se v reprezentaci a po pár měsících přestoupil za velké peníze do Spartaku Moskva. Výkonnost Alexe Krále šla nahoru, jenže v poslední době začal stagnovat, což bohužel ukázal i na EURU, které mu vůbec nevyšlo.

Vladimír Coufal (West Ham United) - 12 mil. eur

Loňskou sezonu načal ještě ve Slavii, ovšem poté, co sešívaní nezvládli postoupit do Ligy mistrů, nabral směr Premier League. Vladimír Coufal přestoupil z Edenu do West Hamu a možná ani on nečekal, jak rychle se zabydlí v základní sestavě. V loňském ročníku zaznamenal sedm ligových asistencí a v Anglii si udělal skvělé jméno. Svou pozici si devětadvacetiletý pravý reprezentační obránce drží i letos.

Foto: Profimedia.cz