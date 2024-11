Jsou v nejlepší lize světa. Kolik stojí čeští fotbalisté v anglické Premier League?

Zůstaňme teď ale u českých barev. Podívali jsme se na renomovaný portál transfermarkt.de, abychom zjistili, kolik vlastně čeští fotbalisté v Premier League stojí. Dozvíte se to v následujících kapitolách.

Vítězslav Jaroš (Liverpool) – 5 mil. eur

V minulé sezoně byl jedničkou Sturmu Graz, se kterým získal rakouský titul. V roli trojky odjel na EURO do Německa, pak se ale vrátil do Liverpoolu, kterému stále patří. Třiadvacetiletý Vítězslav Jaroš odchytal jeden zápas v poháru a premiérových 11 minut v Premier League, ve které zasáhl do utkání proti Crystal Palace. Branku nedostal, další prostor už ale taky ne.

Foto: Profimedia.cz