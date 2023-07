Jsou v nejhorším týmu celé NHL. 4 čeští hokejisté, kteří by se mohli potkat v Anaheimu

Třiadvacetiletý gólman plnil v minulé sezoně v Anaheimu roli dvojky. Lukáš Dostál zasáhl do 19 zápasů a celkově má nyní v NHL 23 startů. Nevedl si vůbec zle a ukázal velký potenciál. V příštím ročníku by měl dostat více prostoru.

Jeden z českých hrdinů stříbrného světového juniorského šampionátu, na kterém se dostal do All-Star týmu, sice neprošel draftem, přesto nyní o své místo v NHL bojuje. Dvacetiletý gólman, jenž má za sebou vydařenou sezonu ve WHL, se dostal do development kempu Anaheimu, ve kterém bojuje o flek v organizaci Ducks. Povede se mu získat místo po boku krajana Dostála?

Český tvrďák si v posledním ročníku zahrál finále Stanley Cupu. Ze silné Floridy však zamířil do Anaheimu, který má úplně jiné starosti. Třiatřicetiletého beka ovšem čeká velká výzva a Ducks na něm chtějí stavět. Radko Gudas podepsal svůj nejlepší kontrakt v kariéře, organizaci se upsal na tři roky za 12 milionů dolarů. Dostane spoustu prostoru.

Sedmnáctiletý rodák z Jihlavy je jedním z letos draftovaných českých hokejistů do NHL. Na Vojtěcha Porta ukázal v šestém kole Anaheim, který už do kádru začlenil několik mladých hokejistů. Talentovaný český útočník odešel do zámoří před uplynulou sezonou ze Sparty. Ve WHL začal v celku Red Deer Rebels a sezonu dohrál za Edmonton Oil Kings. Na konto zapsal 17 bodů.