Jsou to mladí „veteráni“. 4 nejstarší fotbalisté na aktuální soupisce Sparty

Pražská Sparta průběžně omlazuje kádr a už několik let sází na perspektivní hráče na úkor těch zkušenějších. Kteří čtyři borci letenského souboru jsou momentálně nejstarší? To se dozvíte v následujících kapitolách.

4. Michal Trávník – 29 let Slovácko, Jablonec, Sparta - tak vypadala mezi lety 2012 až 2021 ligová cesta záložníka Michala Trávníka. V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek, přidal stejný počet asistencí a na přestupovém trhu byl o jeho podpis velký zájem. Sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil za třicet milionů korun do Sparty. Jenže na Letné na výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a v létě 2020 ze Sparty odešel hostovat do Turecka, konkrétně do Kasimpasy. (Ne)povedené ligové premiéry 7 posledních trenérů Sparty. Výhry se dočkali jen tři z nich V novém prostředí pookřál, měl místo v základní sestavě a pravidelně hrál. Sotva se však vrátil na Letnou, už se zase stěhoval – tentokrát na Slovácko, kde strávil minulou sezonu na dalším hostování. Nyní je opět na soupisce Sparty, s níž má ještě na rok podepsanou smlouvu, ale jeho osud v kádru úřadujícího mistra je nejistý. Foto: Profimedia.cz

4. Jakub Pešek – 30 let Jakub Pešek přišel do Sparty během předloňského léta z Liberce a podepsal v klubu tříletou smlouvu. Okamžitě se stal jedním z pilířů sestavy. Ofenzivní záložník, který může alternovat i na pozici křídla, pražskému týmu pomohl v premiérové sezoně na Letné sedmi ligovými góly a šesti asistencemi. Dobrou formu si přenesl také do reprezentace. Živá přestupní trasa. 5 nejdražších fotbalistů, kteří přešli z Liberce do Sparty Na začátku června nastoupil do všech čtyř utkání Ligy národů a vstřelil gól do sítě Španělska. V nové ligové sezoně nastoupil do úvodních tří zápasů jako člen základní sestavy a zaznamenal jednu asistenci, poté se však vážně zranil a do konce ročníku už se na hřišti neobjevil. Foto: Profimedia.cz

2. Jaroslav Zelený – 30 let Brzy jednatřicetiletý obránce Jaroslav Zelený už si zahrál nejvyšší českou soutěž v šesti různých klubech. Byl hráčem Hradce Králové, Karviné, Jablonce, Slavie, Mladé Boleslavi a nyní má sebou rok ve Spartě. Když tečou nervy. 12 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých rozhodčí rozdal nejvíc karet I když v uplynulém ročníku Fortuna ligy skóroval jen jednou, byl pro mužstvo nesmírně přínosný. Odehrál 34 ligových utkání a jen čtyřikrát nebyl v základní sestavě. Jen dva hráči z týmu měli na kontě víc minut na hřišti než on a úspěšných přihrávek. Nikdo z jeho spoluhráčů nevyprodukoval tolik nahrávek do gólových šancí jako on. Na Letné má smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz