Jsou to mladí „veteráni“. 3 nejstarší fotbalisté na aktuální soupisce Sparty

Pražská Sparta průběžně omlazuje kádr a už několik let sází na perspektivní hráče na úkor těch zkušenějších. Kteří tři borci letenského souboru jsou momentálně nejstarší na soupisce? To se dozvíte v následujících kapitolách.

3. Filip Panák – 29 let

Během sezony 2018/19 absolvoval Filip Panák se Spartou zimní přípravu a v poslední den přestupního termínu podepsal na Letné smlouvu na tři a půl roku. Dlouho si ale v novém působišti nekopl do balonu. Musel podstoupit několik operací zraněného kolena a až v ročníku 2021/22 si konečně odbyl ligový debut v rudém dresu. Získal si místo v základní sestavě, znovu si ale poranil koleno a téměř půl roku byl mimo hru.

V minulých dvou sezonách to vypadalo, že zlé časy už jsou pryč, protože patřil opět do startovní jedenáctky. Odehrál v nich 60 ligových zápasů a jen málokdy šel na hřiště z lavičky. Většinou býval na place od první do poslední minuty. Až nyní, na startu nového ročníku, se opět zranil a vypadá to, že bude několik týdnů mimo hru. Hodnotu třetího nejstaršího hráče Sparty, který v listopadu oslaví 30. narozeniny, vyčísluje portál TransferMarkt na necelých 57 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz