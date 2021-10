Jsou těsně před branami. 4 čeští útočníci, kteří by si brzy mohli odbýt premiéru v NHL

O svou šanci v prvním týmu Buffala chtěl bojovat Lukáš Rousek, ten se ale zranil a na několik měsíců je mimo hru. Na příležitost bude číhat několik českých útočníků na farmě Chicaga a do akce by se mohli podívat i další Češi. Jména čtyř mladých českých forvardů, kteří by si brzy mohli odbýt premiéru v NHL, najdete v následujících kapitolách.

Jakub Lauko (Boston Bruins) Věřil, že tentokrát už to vyjde. Boston prochází určitou proměnou a Jakub Lauko si chtěl vybojovat místo v kádru Bruins. Jenže jednadvacetiletý rodák z Chomutova se chystá už na třetí sezonu v AHL, ve které dosud odehrál 45 zápasů. Mladý útočník, který hrál část loňské sezony za Karlovy Vary, však věří, že se podívá i do NHL. Během přípravy odehrál za Bruins dva zápasy a zaznamenal jednu nahrávku. Foto: Profimedia.cz

Karel Plášek (Vancouver Canucks) Jednadvacetiletý útočník podepsal letos tříletou smlouvu s Vancouverem. Po sezoně tak opustil kádr Komety, do kterého se probojoval už v nízkém věku, a vydal se bojovat o šanci v NHL. V dubnu si odbyl premiéru v reprezentaci, na premiérový start v nejlepší lize světa si ale bude muset počkat. Canucks ho zatím poslali na farmu do Abbotsfordu. Šanci by však dostat mohl. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Adam Raška (San Jose Sharks) Hodně zajímavě má nakročeno také Adam Raška. Dvacetiletý útočník, jenž prošel draftem NHL v roce 2020, působil v zámoří už během dvou uplynulých sezon a v soutěži QMJHL si udělal velmi dobré jméno. V létě účastník dvou juniorských světových šampionátů podepsal smlouvu se San Jose a během tří přípravných zápasů si připsal gól a nahrávku. Sezonu sice začne na farmě, v průběhu ročníku ale může nakouknout i do NHL. Foto: Profimedia.cz