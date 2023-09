Jsou skvělí a pekelně drazí. 10 útočníků z anglické Premier League, kteří mají v současnosti nejvyšší tržní cenu

V každé soutěži na světě najdeme několik výjimečných útočníků. A čím je hráč lepší, tím vyšší je jeho hodnota na přestupovém trhu. V současné době najdeme v anglické Premier League spoustu mimořádně kvalitních forvardů, kteří by mohli přestupovat za hodně vysoké částky do nových klubů. V následujících kapitolách najdete desítku těch, kteří mají aktuálně podle portálu TransferMarkt největší tržní cenu.

Cenovka portálu TransferMarkt u švédského forvarda Alexandera Isaka je momentálně nastavena na 70 milionů eur. Momentálně třiadvacetiletý fotbalový supertalent přestoupil do Newcastlu United loni v létě právě za tuto cenu. Isak se anglickému klubu upsal do roku 2028 a hned v premiérové sezoně na ostrovech se blýskl deseti góly ve 22 ligových zápasech. Při chuti je také v současném ročníku. Tahle investice se United zřejmě v budoucnosti ještě hodně vyplatí.

Když trenér Manchesteru City Pep Guardiola nechal před pár lety (občas) sedět na lavičce takového borce, jakým byl Sergio Agüero, musel mít za něho k dispozici někoho opravdu výjimečného. Přesně takovým hráčem byl na Etihad Stadium Brazilec Gabriel Jesus, jehož Manchester City získal v roce 2017 za více než 27 milionů liber z klubu Palmeiras. V době přestupu mu bylo pouhých 19 let, ale už tehdy bylo zřejmé, že z něho může vyrůst obrovská fotbalová superstar.

7. – 9. Jack Grealish (Manchester City) – 75 milionů eur

Už v průběhu ročníku 2020/21 bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se v tu chvíli nejdražším britským fotbalistou.

Grealish vstřelil v 56 zápasech, do kterých v dresu Manchesteru City v Premier Legue nastoupil, osm branek. Dvakrát už týmu pomohl k anglickému titulu a také k vítězství v Lize mistrů. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Jeho tržní cena je momentálně odhadována na 75 milionů eur.

