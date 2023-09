Jsou (skoro) na začátku trenérské dráhy. 3 nejmladší trenéři, kteří momentálně působí ve Fortuna lize

3. Jaroslav Veselý (Bohemians Praha 1905) – 46 let

Před měsícem oslavil trenér pražské Bohemky Jaroslav Veselý 46. narozeniny. Někdejší brankář a odchovanec Hradce Králové nikdy jako hráč nepůsobil v nejvyšší soutěži a angažmá ve vršovickém Ďolíčku je jeho první trenérská štace v české elitní lize. Jako kouč začínal v roce 2009 v Letohradu, pak strávil dva roky jako kouč mládeže v Hradci Králové, odkud se na dvě sezony přesunul s Ivanem Haškem do Spojených arabských emirátů, kde působil jako asistent ve dvou klubech. Po návratu do vlasti vedl Litoměřicko, Chrudim a od loňska byl asistentem u Klokanů. Po odvolání Luďka Klusáčka převzal mužstvo jako hlavní trenér a přivedl jej po dlouhých 36 letech do kvalifikace o účast v evropských pohárech, konkrétně Konferenční lize. V boji o postup do hlavní části soutěže však neuspěli. V ligové soutěži se však celku daří a po sedmi kolech figuruje na sedmém místě.