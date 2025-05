Jsou při chuti. 3 nejlepší střelci aktuální ligové sezony, kteří nehrají za Spartu, Slavii ani Plzeň

Dvaadvacetiletý útočník Filip Vecheta poprvé okusil prvoligový chleba v ročníku 2018/19. V Uherském Hradišti se propracoval do základní sestavy a než se loni v létě vydal vstříc nové výzvě a zamířil do Karviné, odehrál v dresu Slovácka 71 ligových utkání, ve kterých dal sedm branek.

Ewerton se Baníku upsal do roku 2027 a ukazuje se, že to byl super kauf. V aktuálním ročníku je opět k nezastavení a po 27 odehraných zápasech má na kontě 13 branek a čtyři asistence (díky nimž jej řadíme na druhé místo před Filipa Vechetu). Jeho tržní cena stoupá utěšeně nahoru a nyní činí asi 75 milionů korun.

Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho za přibližně 20 milionů korun ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si stálé místo v sestavě nevybojoval a předloni v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazoval, že talent z něho nevyprchal. Se 14 góly a pěti asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem mužstva a loni v létě změnil hostování v přestup za přibližně 25 milionů korun.

1. Jan Kliment (Sigma Olomouc) – 18 branek

V roce 2015 dal Jan Kliment na domácím evropském šampionátu jednadvacítek tři góly Srbsku, což mu stačilo k tomu, aby se stal nejlepším střelcem turnaje. Zároveň si otevřel dveře do zahraničí a z Jihlavy zamířil do Stuttgartu. Příliš se tam ale neprosadil, a tak ho německý klub vyexpedoval do Brøndby.

V Kodani se mu poměrně dařilo. V 39 ligových zápasech nastřílel sedm branek a k nim přidal pět asistencí, dokonce s klubem vybojoval truimf v dánském Poháru, ale v dubnu roku 2018 si vážně poranil vazy v levém koleně a málem tím skončila jeho kariéra. Následovala patnáctiměsíční rekonvalescence, po níž se nakrátko vrátil do Stuttgartu, ale od ledna roku 2020 byl zpět v české lize v dresu Slovácka.

Minulé dvě sezony byl hráčem Viktorie Plzeň, kam v létě 2022 přišel jako volný hráč z polské Wisly Krakov. I na západě Čech ale laboroval se zdravotními problémy a místo v sestavě neměl jisté. Loni v létě zamířil jako volný hráč do Olomouce a na Hané jako by zázračně ožil. V základní části soutěže, v níž jej opět zbrzdilo zranění, byl k nezastavení a na konto si připsal 18 zářezů za branky v 21 zápasech. I díky jeho trefám se Sigma na šestém místě tabulky dostala do skupiny, v níž se bojuje o mistrovský titul. Gólem či asistencí se podílel na 39 % všech ligových gólů mužstva v tomto ročníku.

