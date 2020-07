Jsou nepotřební. 5 hráčů Plzně, se kterými se Viktorka může už brzy rozloučit

Plzeň už v předstihu přivedla Matěje Hybše, Filipa Kašu nebo Adriela Ba Louu. Kádr Viktorky ale opustí Roman Hubník a na odchodu by mohli být i další hráči, se kterými už v Plzni nemusí počítat. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách.

Jindřich Staněk Do Plzně přišel v zimě na hostování z Českých Budějovic, moc prostoru ale nedostal. Lépe řečeno – žádný. Aleš Hruška ho mezi tři tyče nepustil a na tom se nic nezmění ani v příští sezoně. Je proto otázkou, jestli Jindřich Staněk bude chtít na západě Čech zůstat, nebo se vrátí zpátky do Dynama, kde končí Jaroslav Drobný. Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Adam Hloušek Jednatřicetiletý Adam Hloušek přišel do Plzně v létě z varšavské Legie. Mohl se stát náhradou za Davida Limberského, ve Viktorce od něj ale čekali víc a Limberský dokonce prodloužil smlouvu o další rok. Do Plzně navíc přijde Matěj Hybš, a tak je otázkou, co bude s Hlouškem dál. V aktuálním ročníku zasáhl do 18 zápasů, po ligovém restartu ale odehrál jen šest minut. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Iván Díaz Argentinský záložník přišel do Plzně krátce před začátkem jara ze Žiliny. Trenér Adrián Guľa jej velmi dobře zná, moc prostoru mu ale nedal. Iván Díaz naskočil pouze do duelu v Olomouci, ve kterém odehrál 26 minut, a další šanci už nedostal. Po sezoně mu končí hostování a v tuto chvíli se nejeví reálně, že by na západě Čech zůstal. Foto: Profimedia.cz

Ubong Ekpai Nigerijský záložník, který do Plzně přišel před dvěma lety ze Zlína, toho ve Viktorce zatím moc neukázal. Na podzim hostoval v Českých Budějovicích a na jaře se do hry i vinou zranění nedostal. Do Plzně navíc míří Adriel Ba Loua, a tak je otázkou, zda čtyřiadvacetiletý Ekpai na západě Čech vůbec zůstane. Foto: Martin Polívka / MAFRA / Profimedia