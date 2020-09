Jsou na vyhazov. Podívejte se, kteří čtyři ligoví trenéři brzy mohou dostat padáka

David Horejš (Dynamo České Budějovice)

Loňský nováček má za sebou velmi dobrou sezonu. Dynamu se vedlo nad očekávání dobře, jenže vstup do letošního ročníku týmu z jihu Čech moc nevyšel. České Budějovice sice remizovaly v Ostravě, dostaly však výprask od Slavie a nestačily ani na Liberec. Jihočeši narazili na silné soupeře, deset inkasovaných branek je však hodně. Teď České Budějovice čekají zápasy s Opavou, Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví, ve kterých by měly bodovat. Pokud se jim to však nepovede, tak je otázkou, co bude s trenérem Davidem Horejšem.

Foto: Milan Malíček / Právo / Profimedia