Jsou na špatné adrese. Podívejte se, kteří čeští hokejisté budou hrát v KHL

Pokračování 3 / 6

Lukáš Klok

Bývalý bek Vítkovic se před rokem vydal do zámoří. Chtěl zabojovat o místo v Arizoně, v USA to ale rychle zabalil a odešel do Švédska. Sezonu dokončil ve švýcarském Luganu, v příštím ročníku ale bude hrát za ruský Nižněkamsk, ve kterém už dříve působil. Tím si osmadvacetiletý bek zabouchl dveře do reprezentace, ve které patřil v posledních letech k oporám.

Foto: Profimedia.cz