Jsou na nové adrese. 6 českých hokejistů, kteří v NHL během léta změnili dres

David Pastrňák pokračuje v Bostonu, Martin Nečas v Carolině a Tomáš Hertl v San Jose. Někteří Češi to ale v NHL v létě zabalili a jiní změnili dres. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách.

Tři roky byl v Chicagu. Před minulou sezonou zamířil do Detroitu, za který nastřílel 20 branek. Dařilo se mu i na mistrovství světa, kde se mezi střelce zapsal osmkrát. Nově bude sedmadvacetiletý útočník dávat góly v Ottawě, kam zamířil jako součást výměny za Alexe DeBrincata.

Loni odehrál povedenou sezonu za Boston, u Bruins mu ale skončila smlouva. Spekulovalo se o jeho návratu do Pardubic, bývalý útočník Detroitu či Las Vegas ale nakonec v NHL zůstal. Třicetiletý defenzivně laděný Tomáš Nosek si v příštím ročníku vyzkouší angažmá v New Jersey.

Angažmá změnil také jeden český gólman. David Rittich po roce opustil Winnipeg, za který v minulém ročníku odchytal 21 zápasů, a zamířil do Los Angeles. Třicetiletý brankář už v NHL chytal taky za Calgary, Toronto a Nashville.

Filip Zadina – San Jose Sharks

Třiadvacetiletý útočník se před pěti lety stal šestkou draftu NHL, ve kterém jej ulovil Detroit. V Red Wings si od českého forvarda hodně slibovali, Filip Zadina ale za mořem zatím neukázal, co všechno se v něm skrývá. V minulém ročníku zasáhl vinou zranění jen do 30 zápasů, posbíral pouhých sedm bodů a v létě se odhodlal ke změně. Přestože mohl pokračovat v Detroitu, šel do rizika a s kůží na trh. Nakonec se dohodl se San Jose.

Foto: Profimedia.cz