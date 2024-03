Jsou na nové adrese. 4 Češi, kteří v NHL na poslední chvíli změnili dres

Organizaci San Jose opustil taky Radim Šimek. Jednatřicetiletý bek okusil NHL poprvé v ročníku 2018/19, v San Jose si vybudoval slušnou pozici. Letos se ale do prvního týmu nedostal a působil jen na farmě. Novou šanci by mohl dostat v Detroitu, kam odešel za útočníka Klima Kostina a výběr v sedmém kole letošního draftu. Začne v AHL, hraje však o svou budoucnost. Po sezoně mu totiž končí smlouva.

Vítek Vaněček – San Jose Sharks

Osmadvacetiletý gólman debutoval v NHL v sezoně 2020/21. Po dvou ročnících ve Washingtonu zamířil do New Jersey, kde si vybojoval post jedničky. Loni zasáhl i do play-off, letos si připsal v základní části 32 startů. V poslední den přestupů však zamířil do San Jose, Devils za něj získali finského gólmana Kaapa Kähkönena.

