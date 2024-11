Jsou na dobré cestě do NHL. 6 nejproduktivnějších českých hokejistů v aktuální sezoně AHL

Část 1 / 7



Do aktuálního ročníku AHL zatím zasáhly skoro tři desítky hokejistů, kteří se narodili v České republice. Ve farmářských týmech bojují o šanci postoupit o úroveň výš a zahrát si v NHL. Jedním z faktorů, které by jim mohly do elitní soutěže pomoci, je produktivita. Komu se zatím v tomto ohledu nejvíc daří, na to odpovídají následující kapitoly.

Obránce Stanislav Svozil byl v roce 2021 nejvýše postaveným Čechem v draftu NHL. Po přerovském rodákovi sáhl ve třetím kole Columbus a možná k tomu přispěl i fakt, že talentovaný zadák získal v roce 2020 ocenění pro nejlepšího tuzemského juniora. Na přelomu let 2022 a 2023 byl kapitánem stříbrného českého celku na mistrovství světa juniorů a na medaili se podílel osmi body (1+7) v sedmi zápasech. Juniorští medailisté. Kam se od úspěšného šampionátu posunuli čeští hokejisté ze stříbrné dvacítky? Tvrdý pracant, jenž má hokejové geny po otci i dědovi, kteří oba hrávali za Přerov, má nyní za sebou už tři sezony v zámoří i debut v NHL. S Blue Jackets má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Sezonu 2024/25 začal opět ve farmářském celku Cleveland Monsters v soutěži AHL, ale bezpochyby se dočká i další pozvánky do NHL. Foto: Profimedia.cz

Aktuálně jednadvacetiletý centr Gabriel Szturc odjížděl na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2022 a 2023 jako hráč klubu Kelowna Rockets. Byl to už jeho druhý šampionát dvacítek a nesmírně se mu povedl. V sedmi zápasech si připsal na konto osm bodů (5+3) a výrazně pomohl k zisku stříbrných medailí. Havířovský odchovanec, který v extralize debutoval v dresu Mladé Boleslavi, byl v minulém ročníku kapitánem Kelowny a nyní kroutí premiérovou sezonu mezi dospělými v AHL. Borec, který neprošel draftem, má podepsanou vstupní smlouvu do roku 2027 s Tampou Bay a na první pozvánku do NHL zatím stále čeká. Foto: Profimedia.cz

Útočník Jaroslav Chmelař oslavil 18. narozeniny jen pár dnů před draftem NHL v roce 2021. Odchovanec Liberce měl v tu chvíli za sebou už tři sezony ve Finsku, kam odešel v roce 2018 v pouhých 15 letech. Nejdříve hrál v celku KJT Haukat, v dalším ročníku oblékal dres klubu Kiekko-Vantaa a od následující sezony byl na soupisce juniorského celku Jokeritu Helsinki. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Chmelař je typem urostlého forvarda. Měří bez čtyř centimetrů dva metry a váží sto kilogramů. Hokejoví fanoušci ho mohli vidět v českém dresu na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát startoval na světovém šampionátu juniorů. Tu poslední účast proměnil v roce 2023 ve stříbro, k němuž přispěl pěti body (3+2) v sedmi zápasech. V minulých dvou letech působil v celku Providence College v soutěži NCAA, nyní už se otrkává mezi muži v AHL. Zatím to zvládá poměrně dobře a dává najevo, že v New Yorku Rangers, kde má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2027, by s ním měli počítat. Foto: Profimedia.cz

Hned v debutovém utkání v NHL v sezoně 2022/23 zaznamenal Lukáš Rousek dva body za branku a asistenci. Gól dal hned při prvním střídání v čase 3:49. Žádnému českému hokejistovi se to při premiérovém střetnutí v prestižní zámořské lize nepovedlo dřív. 9 Čechů, kterým po aktuální sezoně skončí víceletá smlouva v NHL. Čeká je boj o budoucnost Do NHL byl Rousek draftován v roce 2019 ze 160. místa coby hráč pražské Sparty. V holešovickém klubu pak pobyl ještě dvě sezony a v roce 2021 se vydal za oceán, kde podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. V roce 2023 jej prodloužil o další dva roky. Od té doby se pere o svou hokejovou budoucnost převážně ve farmářském celku Rochester Americans. V AHL se mu velmi daří a v minulém ročníku měl na kontě 41 bodů (10+31) z 51 zápasů. V té současné má zatím ve statistikách gól a sedm asistencí po 12 odehraných duelech. Jeho účet v NHL dosud zahrnuje 17 střetnutí a čtyři body (1+3). Foto: Profimedia.cz

Brněnský odchovanec Eduard Šalé byl vybrán Seattlem jako 20. v celkovém pořadí a stal se nejvýše postaveným Čechem v draftu roku 2023. Už v ročníku 2021/22 se poprvé objevil v seniorské extralize – odehrál deset utkání a posbíral tři body za dva góly a nahrávku a vysloužil si ocenění pro nejlepšího juniora v anketě Zlatá hokejka. V tom následujícím už byl plnoprávným členem sestavy. Nastoupil do 43 střetnutí v základní části a na kontě měl 14 bodů (7+7). Dalších šest utkání přidal v play-off. Největší defenzivní talenty. 11 českých beků, kteří šli v draftu NHL na řadu v 1. kole V sezoně 2023/24 hrál v zámořské juniorské soutěži OHL. Začínal v celku Barrie Colts, v lednu pak byl vytrejdován do klubu Kitchener Rangers. Na světovém šampionátu juniorů na přelomu let 2022 a 2023 roku se zapsal do statistik šesti body za gól a pět nahrávek a přispěl k zisku stříbrných medailí. Letos se podepsal po bronz sedmi body (3+4) v sedmi zápasech. I když by v 19 letech mohl ještě hrát v juniorské soutěži, nastupuje už mezi dospělými v AHL a vede si tam opravdu skvěle, jelikož si drží průměr jednoho bodu na zápas. Foto: Profimedia.cz

Rodák z Tábora Matěj Blümel je odchovancem pardubického hokeje. Někdejší člen všech reprezentačních výběrů od šestnáctky až po dvacítku odešel v 17 letech do zámoří a působil v juniorské soutěži USHL v dresu celku Waterloo Black Hawks. Poté, co byl v roce 2019 draftován Edmontonem jako stý hráč v celkovém pořadí, se po dvou letech vrátil domů a odehrál tři sezony v Pardubicích. Slavní i skoro zapomenutí. 11 nejproduktivnějších Čechů v historii AHL V roce 2022 podepsal vstupní kontrakt s Dallasem a vypravil se podruhé za Atlantik. Převážnou část času však trávil ve farmářském celku Texas Stars v soutěži AHL, kde si vedl velmi dobře. Po skončení minulého ročníku mu vypršel kontrakt, ale klub mu nabídl prodloužení o další sezonu. Tu ale zatím opět tráví na farmě a znovu patří k nejproduktivnějším hráčům mužstva. V devíti zápasech zaznamenal osm bodů. V NHL v minulých dvou letech odehrál šest střetnutí a dal jeden gól. Foto: Profimedia.cz